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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 11:21,Son Güncelleme:/

Afganistan'da ilk kez koronavirüse rastlandı

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Afganistan'da ilk kez koronavirüse rastlandı
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Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti.

Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.
Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

 

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