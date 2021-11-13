Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi gün Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...Tarihi gün! Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...#1915 Çanakkale Köprüsü
Fatih Terim çılgına döndü Sahaya indi ve tesislere gönderdi...Fatih Terim çılgına döndü! Sahaya indi ve tesislere gönderdi... #Galatasaray
Natalie Woodun tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandıNatalie Wood'un tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandı?#Natalie Wood
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son vidayı sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul mesajıSon vidayı sıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştirBahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştir#Devlet Bahçeli
Fatih Terimden derbi öncesi sürpriz formül Süper Lig takımına gidiyor derken...Fatih Terim'den derbi öncesi sürpriz formül! Süper Lig takımına gidiyor derken... #Hazırlık Maçı
Hayat felç oldu, Merkel açık açık uyardı: Önümüzdeki haftalar zor geçecekHayat felç oldu, Merkel açık açık uyardı: Önümüzdeki haftalar zor geçecek!#ALMANYA
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
Sosyal medya fenomenlerine büyük şok TutuklandılarSosyal medya fenomenlerine büyük şok! Tutuklandılar#İzmir
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Akın ediyorlar... Rezervasyonlar günler öncesinden başladı Küçük İsviçre diyebilirimAkın ediyorlar... Rezervasyonlar günler öncesinden başladı! 'Küçük İsviçre diyebilirim'#Artvin
Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri? Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...#İklim Krizi
Ünlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurduÜnlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurdu#Tom Cruise
Batıl inancım çok, sirkeli suyla yıkanıyorum'Batıl inancım çok, sirkeli suyla yıkanıyorum'#Hazal Kaya
HABERLERDünya Haberleri

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

#Afganistan#Kabil#Bombalı Saldırı
Afganistanda bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir patlama daha meydana geldi. Bomba yüklü olduğu düşünülen bir aracın sebep olduğu düşünülen patlamada en az bir kişi öldü ve dört kişi de yaralandı

Haberin Devamı

Olay, Afganistan'ın başkenti Kabil'in, çoğunluğu Şii olan ve yıllardır DAEŞ'in hedefi olan Hazara topluluğunun üyelerinin çoğunlukta olduğu Dasht-e Barchi'de meydana geldi

GÜÇLÜ BİR PATLAMA ARDINDAN SİLAH SESLERİ

Görgü tanıkları bomba şüpheli bir aracın bir minibüse çarptığını söyledi. Çarpışma sonrası meydana gelen patlama sesinden sonra kentte silah sesleri duyuldu.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine yakın bir hastane, bir ölü ve dört yaralı olduğunu açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihulla Mücahid ise Twitter hesabında yaptığı açıklamada bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını açıkladı

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı...

Gözden Kaçmasın

Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar varHaberi görüntüle

PEŞ PEŞE SALDIRILAR... DÜN DE CAMİYİ HEDEF ALDILAR

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede meydana gelen patlamalar Nangarhar vilayetinde yoğunlaşmış, patlamaların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Kasım ayının başlarında, DAEŞ tarafından Kabil Ulusal Askeri Hastanesine baskın düzenlenmiş ve en az 19 kişi öldürülmüştü. DAEŞ'in peş peşe camilere düzenlediği saldırılarda ise 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dün  en son Nangarhar vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Kabil#Bombalı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs