Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Olay, Afganistan'ın başkenti Kabil'in, çoğunluğu Şii olan ve yıllardır DAEŞ'in hedefi olan Hazara topluluğunun üyelerinin çoğunlukta olduğu Dasht-e Barchi'de meydana geldi



GÜÇLÜ BİR PATLAMA ARDINDAN SİLAH SESLERİ



Görgü tanıkları bomba şüpheli bir aracın bir minibüse çarptığını söyledi. Çarpışma sonrası meydana gelen patlama sesinden sonra kentte silah sesleri duyuldu.



1 ÖLÜ 4 YARALI



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine yakın bir hastane, bir ölü ve dört yaralı olduğunu açıkladı.



Taliban sözcüsü Zabihulla Mücahid ise Twitter hesabında yaptığı açıklamada bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını açıkladı



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı...

PEŞ PEŞE SALDIRILAR... DÜN DE CAMİYİ HEDEF ALDILAR



ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede meydana gelen patlamalar Nangarhar vilayetinde yoğunlaşmış, patlamaların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Kasım ayının başlarında, DAEŞ tarafından Kabil Ulusal Askeri Hastanesine baskın düzenlenmiş ve en az 19 kişi öldürülmüştü. DAEŞ'in peş peşe camilere düzenlediği saldırılarda ise 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.



Dün en son Nangarhar vilayetinde bir camiye gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.