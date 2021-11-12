Son dakika: Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi.

AFP'ye konuşan bir hastane yetkili en az 3 kişinin öldüğünü 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

AP'ye açıklamalarda bulunan Nangarhar Eyaleti Hükümet Sözcüsü Kari Hanif ise bombanın Traili kasabasındaki camiye önceden yerleştirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz dakikalarda AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi haberi doğrulamıştı.

Adı açıklanmayan yetkili 'Spin Ghar semtindeki bir camide Cuma namazı sırasında bir patlama olduğunu doğrulayabilirim. Ölü ve yaralılar var' dedi.

CAMİLERE PEŞ PEŞE SALDIRILAR



Kasım ayının başlarında, DAEŞ tarafından Kabil Ulusal Askeri Hastanesine baskın düzenlenmiş ve en az 19 kişi öldürülmüştü.



DAEŞ'in peş peşe camilere düzenlediği saldırılarda ise 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.