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Son dakika: Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

#Afganistan#Taliban#Dünya
Son dakika: Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar var

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle 15 kişi de yaralandı.

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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. 

AFP'ye konuşan bir hastane yetkili en az 3 kişinin öldüğünü 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

AP'ye açıklamalarda bulunan Nangarhar Eyaleti Hükümet Sözcüsü Kari Hanif ise bombanın Traili kasabasındaki camiye önceden yerleştirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz dakikalarda AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi haberi doğrulamıştı.

Adı açıklanmayan yetkili 'Spin Ghar semtindeki bir camide Cuma namazı sırasında bir patlama olduğunu doğrulayabilirim. Ölü ve yaralılar var' dedi.

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CAMİLERE PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Kasım ayının başlarında, DAEŞ tarafından Kabil Ulusal Askeri Hastanesine baskın düzenlenmiş ve en az 19 kişi öldürülmüştü.

DAEŞ'in peş peşe camilere düzenlediği saldırılarda ise 120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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#Afganistan#Taliban#Dünya

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