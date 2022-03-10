‘Affet aşkım sizi koruyamadım'

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Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta iki taraf cephede karşı karşıya gelirken, kurşunlara ve bombalara hedef olan siviller hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte Rus ateşine yakalanıp can veren Tatyana Perebeynos da o sivillerden biriydi… Rus saldırılarının en yoğun olduğu Kiev yakınlarındaki Irpin’den kaçmaya çalışırken yanındaki iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos’un hikâyesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

DONETSK’TEN KAÇMIŞLAR

Perebeynos ailesi, 2014 yılında Donetsk’te yaşanan çatışmalardan kaçarak daha güvenli gördükleri başkent Kiev’e taşınmak istemiş; yeni evleri için de Irpin şehrini seçmişti. Buraya taşındıktan sonra SE Ranking adındaki bir IT şirketinde çalışmaya başlayan Tatyana hem çevresi hem de iş arkadaşlarının sevgili olmuş, herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Tatyana’nın şirkette muhasebe bölümünün müdürlüğüne kadar yükseldiği aktartıldı. Tatyana’nın ölümünden sonra çalıştığı şirketteki iş arkadaşları onun için sayısız paylaşım yaptı. Hepsi Tatyana’nın ardından aynı cümleyi tekrar etti: “Onu hiç unutmayacağız ve ölümünü asla affetmeyeceğiz!”

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GELİYORUM YANINA...

Herkes Tatyana ve çocuklarından büyük bir acıyla söz ederken geride kalan kocası ve bir baba olarak çocuklarını da kaybetmiş olan eşi Sergey’in sözleri ise adeta okuyanların kalbine işledi: “Ruslar hepsini benden aldı. Tatyana başaramadı. Sırada daha ne var? Bu vahşet daha ne kadar sürecek?” Ailesinin fotoğraflarını Facebook’tan paylaşan acılı eş ve baba, altına da şu hüzünlü notu düştü: “Geliyorum yanına. Seni bir kez daha görmeliyim. Affet sevgilim seni koruyamadım.”