Adalet Divanı’nın kararına rağmen İsrail durmuyor

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Mısır sınırındaki Refah’ın yanı sıra Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimlerini de vurmayı sürdüren İsrail ordusu Deyr El Belah’ın doğusuna ve Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyine hava saldırıları düzenledi. Refah’taki Sabra Mahallesi’nde bulunan bir eve düzenlenen saldırıda bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saftawi mahallesine düzenlenen ayrı saldırılarda da en az 10 kişi öldü ve 17 kişi de yaralandı. Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail’in Gazze’deki savaşının kelimelerin ötesinde bir trajedi olduğunu ve bu kabusa son verilmesi gerektiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 35 bin 709 Filistinlinin öldüğünü, 80 bin 420 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TEPKİ YAĞIYOR

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İsrail’in Adalet Divanı’nın kararını görmezden gelerek Refah’a yönelik saldırılarını sürdürmesi uluslararası tepkileri de beraberinde getirdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “UAD’nin kararları bağlayıcıdır ve bunların tam ve etkili bir şekilde uygulanması gerekir” derken İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’den UAD’nin aldığı kararı uygulamasını talep etti. Albares, İsrail’in Refah’taki saldırısının durdurulması da dahil olmak üzere ihtiyati tedbirlerinin zorunlu olduğunu söyledi. Bir diğer tepki de İrlanda’dan geldi. Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail’in uluslararası toplumun çağrılarını reddettiğini belirterek, “İsrail bu talepleri göz ardı etmeyi seçmiştir ancak UAD’nin emirlerini göz ardı edemez. Bu kararlar yasal olarak bağlayıcıdır ve bunlara uyulmalıdır” diye konuştu. Diğer yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen, UAD’nin kararını desteklediklerini açıkladı. Trudeau, İsrail’in askeri operasyonlarına son vermesi gerektiğini belirtirken, Bowen ise Refah’ın İsrail tarafından işgal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘DERHAL DUR’ DEMİŞTİ

UAD, önceki gün açıkladığı yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve İsrail’in suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti. Kararın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah’a yönelik operasyonların sivil halkın yok edileceği bir şekilde yürütülmediğini öne sürmüştü.

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TARAFLAR MÜZAKARE İÇİN PARİS’TE

İSRAİLLİ rehine ailelerinin baskısı üzerine Binyamin Netanyahu hükümeti Hamas ile müzakerelere geri dönme kararı alırken bu seferki pazarlıkların adresi Fransa’nın başkenti Paris. Çeşitli kaynaklara göre ateşkes ve rehine-mahkûm takasıyla ilgili görüşmelere Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü William Burns ve İsrail İstihbarat Kurumu Mossad Başkanı David Barnea katıldı. Müzakerelere arabulucu Mısır’ın da destek vereceği bildiriliyor.