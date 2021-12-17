AB’nin Ukrayna endişesi sürüyor

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RUSYA, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini hız kesmeden sürdürürken Avrupa Birliği (AB) liderleri dün yılın son zirvesi için Brüksel’de bir araya geldi. Moskova’nın askeri yığınağın ötesine geçerek Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak yeni bir hamlede bulunup bulunmayacağı ve buna verilecek tepki liderlerin cevap aradığı soruların başında geldi. İlk AB Zirvesi’ne katılan Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, sınırların ihlal edilemezliğini sağlamak için birlikte her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

AB’nin, Rusya’nın agresif bir adım atması halinde bunun ağır sonuçlarının olacağı ve ciddi bedel ödeyeceği doğrultusundaki söylemi sürüyor. Genel hedef ise sorunun diyalog yoluyla çözülmesi. Önceki gün Brüksel’de bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomyr Zelensky ise, AB liderlerine, Rusya adım atmadan önlem alınması çağrısı yapıp aksi takdirde çok geç kalınacağı uyarısında bulundu.

EK DOZ VURGUSU

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AB liderlerinin ele aldıkları bir başka önemli konu ise Omikron nedeniyle kötüleşen salgın verileriydi. Aşılamanın önemine dikkat çeken liderler, üçüncü doz uygulamasının acil olduğunun altını çizdiler.