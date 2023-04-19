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Sudan'da son durum: AB'nin insani yardım misyonu şefi yaralandı

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#Sudan#Japonya#Ab
Sudanda son durum: ABnin insani yardım misyonu şefi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 13:18

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, başkent Hartum ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerde bulunan 59 hastaneden 39’nun hizmet dışı kaldığı bildirildi. Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan'da görevli insani yardım misyonu şefi Wim Fransen'in silahla vurularak yaralandığı öğrenildi.

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan'da görevli insani yardım misyonu şefi Wim Fransen'in silahla vurularak yaralandığı bildirildi. Belçika basınındaki haberlere göre, Sudan'da görev yapan Belçika vatandaşı Fransen'in pazar günü Hartum'da kaybolduğu, salı günü yaralı bir şekilde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ATEŞKES ÇAĞRISINI KABUL ETTİLER

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul etti. Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00'de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını ifade etmiş, RSF lideri General Mohamed Hamdan Dagalo ise, RSF'nin sivillerin güvenli geçişini ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını belirtmişti.

Sudanda son durum: ABnin insani yardım misyonu şefi yaralandı

39 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Hartum ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerde bulunan 59 hastaneden 39’nun hizmet dışı kaldığı bildirildi. Hizmet vermeyen hastanelerden 9’unun bombalandığı, 16’sının tahliye edildiği aktarıldı. 59 hastaneden 20’sinin de tamamen veya sadece ilkyardım için kısmen faaliyet gösterdiği belirtildi. Söz konusu hastanelerin ayrıca personel eksikliği, tıbbi malzeme, su ve elektrik nedeniyle kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. 5 ambulansın askeri güçlerin saldırısına uğradığı, bazılarının ise hasta nakline ya da yardıma gitmesine izin verilmediği belirtildi.

JAPONYA VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, yaptığı açıklamada hükümetin Sudan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerini bölgeye göndermeye hazırlandığını söyledi. Sudan'da yaklaşık 60 Japon vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaşan Matsuno, vatandaşları arasında şimdiye dek herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ifade etti. Buna rağmen, büyükelçilik personeli ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı yetkilileri de dahil olmak üzere Sudan'daki vatandaşlarının içme suyu ve gıdaya erişim konusunda sorun yaşadığının altını çizen Matsuno, Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin Savunma Bakanı Yasukazu Hamada'dan tahliye operasyonunu başlatmak için gerekli adımları atmasını talep ettiğini belirtti. Japonya'nın vatandaşlarını Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait bir uçakla tahliye edeceği öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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#Sudan#Japonya#Ab

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