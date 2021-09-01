AB’nin hedefi göçü bölgede tutmak

Brüksel’de bir araya gelen AB içişleri bakanları, geniş çaplı kontrolsüz yasadışı göçü önleme konusunda kararlı oldukları mesajını verdiler. Bu çerçevede Afganistan’a komşu bölgedeki ve olası bir göçte transit konumda olacak ülkelere mali destekte bulunulması öngörülüyor.

Yardımın miktarı ve hangi ülkeleri kapsayacağı ise henüz netleşmedi. Taliban’ı tanımaktan uzak olduklarını söyleyen AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, sözlere değil eylemlere bakacaklarını belirterek, “Afganistan’da insanlar korkuyor. Afganistan’da olsam ben de korkardım çünkü Taliban’ın neler yapabileceğini biliyoruz” dedi.

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