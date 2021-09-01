AB’nin hedefi göçü bölgede tutmak
Afganistan’daki son gelişmeleri olağanüstü nitelikli bir toplantıda ele alan Avrupa Birliği, olası bir kitlesel göç karşısında stratejisini mültecileri bölgede tutma üzerine kuruyor.
Brüksel’de bir araya gelen AB içişleri bakanları, geniş çaplı kontrolsüz yasadışı göçü önleme konusunda kararlı oldukları mesajını verdiler. Bu çerçevede Afganistan’a komşu bölgedeki ve olası bir göçte transit konumda olacak ülkelere mali destekte bulunulması öngörülüyor.
Yardımın miktarı ve hangi ülkeleri kapsayacağı ise henüz netleşmedi. Taliban’ı tanımaktan uzak olduklarını söyleyen AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, sözlere değil eylemlere bakacaklarını belirterek, “Afganistan’da insanlar korkuyor. Afganistan’da olsam ben de korkardım çünkü Taliban’ın neler yapabileceğini biliyoruz” dedi.