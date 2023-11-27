ABD'yi karıştıran yavru kedi! 7 milyon insan tehlikede...

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ABD'nin Nebraska eyaletinde yer alan Omaha kentinde yaşayan Madeline ve Rich Wahl çifti garajlarının girişlerinde buldukları sevimli kediyi sahiplenmeye karar verdiler.

Stanley adı verilen siyah beyaz yavru kedi yaklaşık 5 haftalıktı ve 900 gram ağırlığındaydı.

SÜREKLİ BAŞINI SALLIYORDU, BACAKLARI TİTRİYORDU

ABD'li çift, bir göz bebeği diğerinden daha büyük görünen yavru kedide bir gariplik olduğunu fark ettiler ancak bunun verdikleri mantar ilacından kaynaklanan bir yan etki olduğunu düşündüler.

Bacakları titreyen ve sürekli başını sallayan yavru kedi iki gün sonra nöbet geçirince veterinere götürüldü. Veteriner yaygın bir parazit hastalığı da dahil olmak üzere bir düzine hastalıktan şüphelendi ancak korkutan gerçek Stanley ertesi gün öldükten sonra ortaya çıktı: Yavru kedi kuduzdu.



Yavru kedi Stanley/Madeline Wahl



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NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Veteriner Sharon Mix kuduzun uzun süredir görülmemesi nedeni ile sonuç karşısında şaşkındı ancak yapılan ek genetik sıralama bu şaşkınlığı büyük bir endişeye çevirdi. Yavru kedi daha önce hiç tespit edilmemiş bir rakun kuduzu türüne sahipti.

Appalachian Dağları'nda görülen bu tür 2 bin km uzaklıktaki Omaha'ya nasıl gelmişti?

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ: 7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYEBİLİR

Sonuç Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bildirilince geniş bir acil müdahaleyi ateşledi.

Kuduz epidemiyoloji ekibine başkanlık eden Ryan Wallace sonucu ilk gördüğünde 'bir hata olduğunu' düşündüğünü söyleyerek riskin çok yüksek olduğunu vurguladı:

"Omaha ve çevre bölgelerde doğal bariyer görevi görecek büyük dağ, nehir veya çöl olmadığı için virüs kontrolsüz bir şekilde yayılabilir. Hastalık kontrol altına alınmazsa Güney Dakota, Minnesota, Iowa, Missouri ve Kansas'ta 7 milyon kişiyi etkileyebilir"



TEMASLI KİŞİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜLER: 10 KİŞİYE KUDUZ AŞISI YAPILDI

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Sağlık yetkilileri sosyal medyadan uyarı yayınlayarak yavru kedi ile temasa geçen kişilerin peşine düştü.

Hasta kedi ile temasa geçen (ısırılan ya da tırmalanan) 10 kişiye 4 doz kuduz aşısı uygulandı. ABD Tarım Bakanlığı kuduz programı koordinatörü Richard Chipman 'Daha önce hiç böyle alarma geçmemiştik' derken bölgede yaşayan 753 rakun, 41 kokarca, dört yabani kedi ve bir kızıl tilkinin aşılanması için 10 gün uğraştıklarını anlattı.

Yetkililer ulaşıp aşılayamadıkları hayvanlar için bölgeye 18.000 ilaç bırakıldığını duyurdular.

HASTALIK YAYILDIYSA BİLE ARALIK AYINA KADAR SEMPTOM GÖSTERMEYEBİLİRLER

26 Eylül'de kuduz teşhisi alan Stanley, 20 yıl içinde bölgede kuduz testi pozitif çıkan ilk kedi oldu. Uzmanlar hastalık yayılsa bile diğer hayvanların Aralık ayına kadar semptom göstermeyebileceğini söylüyor.



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Memelilerde merkezi sinir sistemini enfekte eden kuduz, tedavi edilmediği durumda ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Resmi rakamlar insanların nadiren kuduza yakalandığını ortaya koysa da, her yıl yaklaşık 60.000 Amerikalı, enfekte ya da enfekte olduğundan şüphelenilen hayvanlar tarafından ısırıldıktan sonra kuduz tedavisi görüyor.

Kuduza yakalanan bazı hayvanlar agresifleşip ısırmaya çalışırken, bazılarının da daha çekingen bir hale gelip uysallaştıkları görülebilir.

Hayvanın normalden fazla salya akıtması ve gözbebeklerindeki farklılıklar hastalığa dair önemli işaretler.

İNSANLARA BULAŞTIĞINDA NASIL BELİRTİLER VERİYOR?

Hastalığın insanlardaki belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, aşırı tükürük salgısı, kas spazmları, felç ve zihinsel karışıklık yer alıyor. Belirtiler ortaya çıktığında acilen bir sağlık kuruluşuna baş vurulması hayati önem taşımaktadır.