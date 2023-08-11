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Abdülhamid Han yeniden Akdeniz'e indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı!

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#Türkiye#Yunanistan#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi
Abdülhamid Han yeniden Akdenize indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 11:47

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında oluşturduğu filosunun 'en güçlüsü' olarak öne çıkan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görevi Yunan medyasının bir numaralı gündemi oldu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün görevinde birinci yılını dolduran Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu ve "Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" dedi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için attığı adımların en son ve en güçlü halkası olan Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki yeni görevi bugün Yunan medyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

Abdülhamid Han yeniden Akdenize indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı


10 AĞUSTOS'TAN 6 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ

Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de sondaja çıktığını duyuran ERT News, Türkiye'nin yayınladığı Navtex'e göre direktifin 10 Ağustos'tan 6 Şubat'a kadar geçerli olacağını duyurdu ve bölgenin Yunanistan'a yakın olmasına rağmen Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini 'bölgesel bir güç' haline getirmek için Türkiye'nin araştırma kabiliyetlerini ve bilgi birikimini kullandığına dikkat çeken ERT News söz konusu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

Abdülhamid Han yeniden Akdenize indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı

KATHİMERİNİ KONUMUNU VE GÖREV YERİNİ PAYLAŞTI

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Abdülhamid Han Sondaj gemisinin konumunu paylaşıp ve görev yapacağı bölgeyi işaretlerken, "Türkiye yetki alanı içinde hareket ettiği için Atina endişeli değil. Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının bu hamleden etkilenmesi beklenmiyor" ifadesini kullandı.

Abdülhamid Han yeniden Akdenize indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı

"ERDOĞAN ÖNGÖRÜLEMEZ BİR OYUNCU"

Sondaj gemisinin önümüzdeki aylarda Türk karasuları içinde kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını öne süren Etnos gazetesi, 'Ankara'nın önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceği merak konusu' ifadesini kullandı ve ekledi

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"Türkiye cumhurbaşkanı öngörülemeyen bir oyuncu olmaya devam ediyor, Atina nasıl hareket edeceğini görmek için Erdoğan'ı bekliyor"

Abdülhamid Han yeniden Akdenize indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı


'MAVİ VATAN' KONUSUNDA GERİ ADIM YOK

Gazete başka bir haberde Türkiye'nin hamlesinin ne anlama geldiğini sorguladı ve 'Mavi Vatan' mesajına dikkat çekti.

Sondaj gemisinin çalışacağı bölgenin Türkiye kıyılarının oldukça güneyinde olduğuna dikkat çeken Etnos gazetesi bunun belki de Ankara'nın ruh halini gösterdiğini iddia etti iki ülke arasındaki havanın son dönemde iyi olmasına rağmen Ankara'nın 'Mavi Vatan' konusunda geri adım atmadığını yazdı.

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#Türkiye#Yunanistan#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi

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