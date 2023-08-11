Abdülhamid Han yeniden Akdeniz'e indi, Yunanistan medyası konum verip manşetlerine taşıdı!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün görevinde birinci yılını dolduran Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu ve "Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" dedi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için attığı adımların en son ve en güçlü halkası olan Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki yeni görevi bugün Yunan medyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.



10 AĞUSTOS'TAN 6 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ

Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de sondaja çıktığını duyuran ERT News, Türkiye'nin yayınladığı Navtex'e göre direktifin 10 Ağustos'tan 6 Şubat'a kadar geçerli olacağını duyurdu ve bölgenin Yunanistan'a yakın olmasına rağmen Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini 'bölgesel bir güç' haline getirmek için Türkiye'nin araştırma kabiliyetlerini ve bilgi birikimini kullandığına dikkat çeken ERT News söz konusu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığı döneme denk geldiğine dikkat çekti.





Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Abdülhamid Han Sondaj gemisinin konumunu paylaşıp ve görev yapacağı bölgeyi işaretlerken, "Türkiye yetki alanı içinde hareket ettiği için Atina endişeli değil. Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının bu hamleden etkilenmesi beklenmiyor" ifadesini kullandı.

Sondaj gemisinin önümüzdeki aylarda Türk karasuları içinde kalıp kalmayacağının henüz belli olmadığını öne süren Etnos gazetesi, 'Ankara'nın önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceği merak konusu' ifadesini kullandı ve ekledi

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"Türkiye cumhurbaşkanı öngörülemeyen bir oyuncu olmaya devam ediyor, Atina nasıl hareket edeceğini görmek için Erdoğan'ı bekliyor"

'MAVİ VATAN' KONUSUNDA GERİ ADIM YOK

Gazete başka bir haberde Türkiye'nin hamlesinin ne anlama geldiğini sorguladı ve 'Mavi Vatan' mesajına dikkat çekti.

Sondaj gemisinin çalışacağı bölgenin Türkiye kıyılarının oldukça güneyinde olduğuna dikkat çeken Etnos gazetesi bunun belki de Ankara'nın ruh halini gösterdiğini iddia etti iki ülke arasındaki havanın son dönemde iyi olmasına rağmen Ankara'nın 'Mavi Vatan' konusunda geri adım atmadığını yazdı.