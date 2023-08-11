Cennet cehenneme dönüştü! Hawaii yangınlarında can kaybı 53'e yükseldi...

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ABD’nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından biri olan turizm cenneti Maui Adası, kasabalarını yutup küle çeviren orman yangınları ile mücadele ediyor.

SON 60 YILIN EN BÜYÜK FELAKETİ: ÖLÜ SAYISI 53'E YÜKSELDİ

Trajedinin, Big Island'da 61 kişinin hayatını kaybettiği 1961 tsunamisinden bu yana eyaletin gördüğü en ölümcül doğal afet olduğu belirtiliyor.

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Vali Josh Green bu sabah yaptığı açıklamada yangınlar nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 53 'e yükseldiğini duyurdu ve yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı.



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Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green,diye konuştu.

BİDEN AFET BÖLGESİ İLAN ETTİ: 14 BİN TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Maui Adası’nda Salı günü başlayan orman yangınları, Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edildi, 11 bin kişi ise elektriksiz kaldı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hawaii’yi afet bölgesi ilan ettiği duyuruldu. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.Adanın 3 farklı noktasında alevlerle mücadele sürüyor.

LAHAİNA KASABASI KÜL OLDU

Maui Adası’nda 35 bine yakın insan yaşıyor. Tahribatın büyük kısmı Maui adasındaki Lahaina kasabasında meydana geldi

12 bin kişinin yaşadığı bölgede, sahildeki tekne ve botların büyük ölçüde yandığı bildiriliyor.

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Hawaii Senatörü Brian Schatz, "Lahaina'nın neredeyse tamamı yandı" diyerek bir sosyal medya paylaşımı yaptı.



Lahaina'dan gelen uydu görüntüleri

HALA KONTROL ALTINA ALINAMADI

Bölgedeki sağlık hizmeti veren merkezlerin, duman zehirlenmesi ve yanık tedavisi başvuruları nedeniyle tamamen dolduğu kaydediliyor.

Maui’ye komşu, Hawaii adası olarak da bilinen Büyük Ada’nın birkaç farklı bölgesinde de yangınlar sürüyor.

Yetkililer üç farklı yangının henüz kontrol altında olmadığını duyurdu.



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Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda yapının ya tamamen ya da ciddi hasar gördüğü görülüyor. Yıkılan binalar arasında İngiliz rockçı Mick Fleetwood'un Lahaina restoranı da bulunuyor.

Maui adası uzun yıllardır Hollywood yıldızları ve endüstri devleri için favori bir tercih oldu.



Büyük Okyanus'ta bulunan Hawaii 137 adadan oluşuyor. Ada yönetimi 1959'da bir ABD eyaleti oldu.

Adada evi olduğu bilinen ünlüler arasında 93 yaşındaki usta oyuncu Clint Eastwood, Amazon'un kurucusu 59 yaşındaki Jeff Bezos, 69 yaşındaki televizyon sunucusu Oprah Winfrey, 75 yaşındaki rockçı Steven Tyler ve aktörler Jim Carrey, Owen Wilson ve Woody Harrelson yer alıyor.