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ABD'nin teklifine Rusya'dan yanıt geldi! Lavrov şartlarını açıkladı...

Güncelleme: 1 saat önce

#ABD#RUSYA#Takas
ABDnin teklifine Rusyadan yanıt geldi Lavrov şartlarını açıkladı...

Dün Rusya'da görülen mahkeme ile 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikan kadın basketbol ligi oyuncusu Brittney Griner için ABD'nin yaptığı takas teklifine Rusya'dan beklenen cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov konuyu görüşmeye hazır olduklarını belirtti ve görüşme için tek şartlarını açıkladı.

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Uzun süredir Rusya'da tutuklu bulunan, Phoenix Mercury basketbol takımında forma giyen Amerikan kadın basketbol ligi oyuncusu Brittney Griner dün çıkarıldığı mahkemede 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (290 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

ABDnin teklifine Rusyadan yanıt geldi Lavrov şartlarını açıkladı...

17 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Üç kez WNBA ligi şampiyonu olan ve yedi kez All-Star'a katılan 31 yaşındaki Griner bagajında kenevir yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova'daki bir havaalanında 17 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

TAKAS PAZARLIĞI UZUN SÜREDİR SÜRÜYOR, ABD TEKLİFİNİ SUNMUŞTU...

ABD, genç sporcunun haksız yere tutuklandığını ve serbest bırakılması gerektiğini belirtirken, Rusya tutukluluğunun Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilimlerinden kaynaklandığı iddialarını reddediyor.

ABDnin teklifine Rusyadan yanıt geldi Lavrov şartlarını açıkladı...

İki ülke arasında takas iddiaları uzun süredir gündemde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesin sonrası ABD’li kadın basketbolcu Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması için bir teklif sunduklarını belirterek "Kremlin'in, Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılması konusunda sunduğumuz öneriyi kabul etmesi için ısrar ettim" ifadelerini kullanmıştı.

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Blinken, Lavrov’un cevabı hakkında açıklamada bulunmazken, "Bu teklifin Rusya tarafından kabul edilmesine yönelik bir değerlendirmede bulunamam" demişti.

RUSYA'DAN BEKLENEN CEVAP GELDİ, LAVROV ŞARTLARINI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'dan merakla beklenen cevap Griner'in hapis cezası almasından tam bir gün sonra geldi.

Kamboçya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov "Bu konuyu tartışmaya hazırız" dedi.

Lavrov takas teklifinin sadece Putin ve Biden arasında kurulan iletişim kanalı çerçevesinde görüşülebileceğini belirterek "Cumhurbaşkanları tarafından kurulan özel bir kanal var ve bazı kamuoyu açıklamalarına rağmen bu kanal hala çalışıyor" dedi.

ABDnin teklifine Rusyadan yanıt geldi Lavrov şartlarını açıkladı...

Washington'un profesyonel ve sakin bir şekilde çalışamadığını iddia eden Lavrov, "ABD bir kez daha kamu diplomasisine girişip sert hareketlerde bulunursa bu onların sorunu." dedi.

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VİKTOR BOUT İLE TAKAS EDİLEBİLİR

Rusya’da hapis cezası alan Griner’ın, ABD’de 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceği üzerinde duruluyor.

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BİDEN'A MEKTUP YAZMIŞTI

ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olan Griner, geçtiğimiz mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak Rusya’dan kurtarılmayı talep etmişti. Biden ise, mümkün olan en kısa sürede Griner’in serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

ABDnin teklifine Rusyadan yanıt geldi Lavrov şartlarını açıkladı...

MAHKEMEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Griner dün aldığı hapis cezası sonrası gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın mahkemedeki açıklamasında "Dürüst bir hata yaptım ve umarım kararınız hayatımı sonlandırmaz. Ailem bana iki önemli şey öğretti. Bir, sorumluluklarını üstlen ve iki, sahip olduğun her şey için çok çalış. Bu yüzden suçlamalarımı kabul ettim. Herkesin siyasi piyon ve siyaset hakkında konuştuğunu biliyorum ama umarım bu mahkeme salonundan çok uzaktır" dedi.

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