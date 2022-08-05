Dünya'nın gözü Soçi'de... Dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan vurgusu

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, tüm gözler bugün Soçi'de... Rusya’nın Soçi kentindeki, Erdoğan ve Putin görüşmesi için geri sayım başladı. Dünya basını görüşme geniş yer ayırdı.

Görüşmenin tahıl krizine ilk çözümün bulunmasının ardından yapılacağına vurgu yapan Al Jazeera haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türk liderin uluslararası itibarı, Ukrayna ve Rus tarım ürünlerinin ihracatını yeniden başlatan anlaşma ile güçlendi.'

NPR Soçi'deki zirvenin iki liderin bu ay içindeki ikinci buluşmaları olacağına dikkat çekti ve bunun Batı'da endişelere yol açtığını belirtti.

BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE

Aynı haberde savaşa diplomatik bir çözüm bulunmada Ankara'nın önemi ise 'Türkiye bir NATO üyesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sona erdirmek için anahtar olabilir' şeklinde vurgulandı.

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Amerika'nın Sesi de toplantının tahıl krizinin çözülmesinin hemen ardından iki liderin görüşeceğini belirtti. Haberde söz konusu krizin çözülmesinde Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı.

Erdoğan ve Putin, geçtiğimiz haftalarda İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. 'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılan iki lider ayrı bir görüşme de gerçekleştirmişti.

'RUSYA'YA VİZE KALKABİLİR' BEKLENTİSİ

İkili zirveye 24 saat kala Rusya Güvenlik Konseyi’ni toplayan Putin, Erdoğan ile görüşmesine hazırlandı.

Rusya Güvenlik Konseyi’nin Putin-Erdoğan zirvesi için plan dışı toplantıya çağrıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Konsey, Soçi’de iki ülke lideri arasında yapılacak zirveyi ele almak için toplantıya çağrıldı. Konsey üyeleri görüşme gündemini ele aldı' dedi.

Toplantıya yakın kaynaklar konseyin toplantıda ele aldığı konular arasında Türk vatandaşlarına Rusya vizesinin kaldırılmasının da bulunduğunu dile getiriliyor.

Gözden Kaçmasın Rusya Devlet Başkanı Putin Güvenlik Konseyini topladı Haberi görüntüle

SOÇİ'DE 5 KRİTİK GÜNDEM

İki liderin görüşmesinde ele alınması beklenen 5 kritik gündem maddesi ise şöyle...

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SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE: Görüşmede en önemli gündem maddesini Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlemeyi planladığı olası askeri operasyon oluşturacak. Erdoğan, Putin’e Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayacak.

TERÖRİST SALDIRILAR: Erdoğan, Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatını gündeme getirecek. Rus mevkidaşından anlaşmada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini isteyecek, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına vurgu yapmış ve Erdoğan'a teşekkür etmişti.

ATEŞKES DİPLOMASİSİ: Cumhurbaşkanı, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturulması zorunluluğunu da gündeme getirecek. Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletecek.

TAHIL KORİDORU: Soçi buluşmasında Türkiye’nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişi ele alınacak. Tahıl yüklü gemilerin sorunsuz şekilde dünya pazarlarına ulaşması için kurulan mekanizma çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ve gıda güvenliği de masadaki başlıklar arasında.

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İKİLİ İLİŞKİLER: Görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili işbirliği başlıkları da konuşulacak. Akkuyu Nükleer Santralı’nda son günlerde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere enerji ve savunma alanındaki projeler masada olacak. Türkiye-Rusya arasında ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılabilecek adımların da ele alınması bekleniyor.