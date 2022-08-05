26 kişinin öldüğü okul saldırısına ‘sahte’ dedi, mahkeme 4,1 milyon dolar ceza kesti!

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ABD, uzun yıllardır okullarda, metro istasyonlarında ve hatta sokaklarda rastgele yaşanan silahlı saldırıların merkezi haline geldi. Ülke bu büyük acılarla sınanırken bir yandan da dünyada bireysel silahlanmanın en yoğun olduğu ve en korkunç sonuçları verdiği yer.

Siyasetçiler silah yasalarını değiştirebilmek için büyük çaba gösterirken ülkeyi saran aşırı sağcı komplo teorisyenleri ağı da giderek güçleniyor. Bu ırkçı komplo teorisyenlerinin en ünlüsü ise Alex Jones. Alex Jones, hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, Donald Trump ve kanlı Kongre kongre baskınının da en büyük destekçisi

OKUL KATLİAMINA ‘YALAN’ DEDİ

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Infowars adlı çok takipçili bir internet sitesinin sahibi olan ve sürekli YouTube üzerinden yayın yaparak ABD ve dünyaya yalanlar yayan bu isme cevabı ve cezayı ABD yargısı verdi.

Sandy Hook İlkokulunda yaşananların yalan olduğunu yıllardır ısrarla tekrar eden adama açılan ‘karalama’ davası nihayet sonuçlandı ve Jones’a 4,1 milyon dolar tazminat ödeme cezası verildi.

Alex Jones'un dün görülen karalama davasındaki jüri, aşırı sağcı komplo teorisyenine, ölümcül Sandy Hook okulu saldırısının bir aldatmaca olduğu yönündeki tekrarlanan iddiaları üzerine 4,1 milyon dolar tazminat ödeme cezası verdi.

Teksas, Austin'deki jüri üyeleri, dokuz günlük bir davanın sonunda çarşamba günü yaklaşık bir saat ve perşembe günü yedi saat tartıştıktan sonra kararlarını verdi. Jones aleyhine verilen karar, davacıların talep ettikleri 150 milyon doların çok altındaydı.

Avukat Mark Bankston, davayı başlatan altı yaşındaki Sandy Hook kurbanının ebeveynleri adına yaptığı açıklamada, “Bay Jones… bu gece rahat uyuyamayacak” dedi. Tarihe geçen yalanların, oldukça üretken sahibi Alex Jones... Ve ona inanan milyonlar var

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“PARAYI İYİ BİR ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ”

Bankston, müşterileri Neil Heslin ve Scarlett Lewis'in “Sonuçtan heyecan duyduklarını ve Bay Jones'un parasını iyi bir şekilde kullanmak için sabırsızlandıklarını” söyledi.

Bugün görülecek ayrı bir duruşma Jones'un, dünkü tazminat cezasına ek olarak herhangi bir cezai tazminat borcu olup olmadığını belirleyecek.

Bankston, “Hâlâ karar verilecek cezai tazminatlar ve çok sayıda [diğer bekleyen yasal meseleler] ile, Bay Jones'un Amerikan sahnesindeki zamanının nihayet sona ermek üzere olduğu açık” dedi.

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KURBAN AİLELERİ YAŞADIKLARI ACILARI ANLATTI

Oğulları Jesse Lewis'i, bu kitlesel saldırı sebebiyle kaybeden Heslin ve Lewis, duruşma sırasında kürsüye çıktılar ve Jones'un sağcı komplocu Infowars'da ve diğer platformlarda yaptığı yayınların onlara yaşattığı zihinsel acıları, aldıkları ölüm tehditlerini ve yaşadıkları tacizi ayrıntılarıyla anlattılar.

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Alex Jones’a ait platformlar, 2012 Connecticut okul katliamında öldürülen 20 çocuk ve altı yetişkinin aslında hiç ölmediği yalanlarını yayıyor.

Jones, yıllarca kurbanların ve sevdiklerinin, silah kontrolü yasasını geçirebilmek için oynanan ayrıntılı bir oyunun ‘aktörleri’ olduğunu iddia etti. Alex Jones doğru söylüyorsa bu 20 masum can nerede?

PIZZAGATE’İN ARKASINDAKİ İSİM

Jones, mahkeme kararının ardından ise özür diledi ve 2012'de Connecticut, Newtown'daki ilkokulda yaşanan katliamın yüzde 100 gerçek olduğunu kabul etti.

Jones'un Sandy Hook cinayetleriyle ilgili yalanları, Washington DC'deki bir pizzacının çocuk sattığını iddia eden sözde “Pizzagate” komplosunu lanse etmesi de dahil olmak üzere, özür dilemek zorunda kaldığı daha geniş bir yanlış bilgi ve komplo teorileri grubunun bir parçasını oluşturuyor.

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Jones'un milyonlarca takipçisi tarafından tüketilen bu seks istismarı halkası efsanesi, 2016'da bir adamı, bir tüfekle oraya gitmeye ve etrafa ateş açmaya sevk etti.

Mahkeme sırasında Infowars'ın bazı günlerde günde 800.000 dolardan fazla kazandığına dair kanıtlar sunuldu.

Bu kanıt da ödenmesine hükmedilen 4,1 milyon doların aslında çok az bir para olduğunun altını çizen bir durum. 2012 SANDY HOOK İLKOKULU SİLAHLI SALDIRISI

20’li yaşlarında olan Adam Lanza, Remington tarafından üretilen Bushmaster AR-15 ile 14 Aralık 2012 tarihinde Sandy Hook ilkokuluna gelerek yaşları 6 ila 7 arasında değişen 20 çocuğu ve okulda çalışan 6 yetişkini öldürmüştü.

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Connecticut eyaletinin Newtown kentinde meydana gelen olay, ABD tarihine en kanlı silahlı saldırı olarak geçmişti.