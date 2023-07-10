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ABD'nin göbeğinde kan donduran olay! Camiye gidiyordu, hayalet silahla vuruldu

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#Abd#Silahlı Saldırı#Brooklyn
ABDnin göbeğinde kan donduran olay Camiye gidiyordu, hayalet silahla vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 15:29

ABD'nin Brooklyn kentinde yaşayan 86 yaşındaki Homod Ali Saeidi camiye giderken bir tetikçi tarafından hedef alındı. Talihsiz adam saldırıda hayatını kaybederken saldırganın tutuklandığı anlar gülümsemesi dikkat çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri yine silahlı bir saldırıya sahne oldu.

New York eyaletinde yer alan Brooklyn'deki kanlı saldırıda Thomas Abreu isimli tetikçi, aralarında Homod Ali Saeidi'nin de olduğu 4 kişiyi vurdu.

"AİLEMİZ MAHVOLDU"

Saldırganın vurduğu yaralılardan sadece 86 yaşındaki Saeidi hayatını kaybetti. Yaşlı adamın oğlu New York Post gazetesine yaptığı açıklamada ailesinin mahvolduğunu belirterek, "Bu korkunç. 86 yaşındaki bir adamın başına böyle bir şey geleceğine inanamıyoruz." dedi.

ABDnin göbeğinde kan donduran olay Camiye gidiyordu, hayalet silahla vuruldu

Alsaedi, babasının 1962'de Yemen'den Amerika'ya daha iyi bir yaşam ve yeni fırsatlar için geldiğini söyledi.

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CAMİYE GİDİYORDU, HAYALET SİLAHLA VURULDU

6 çocuk babası adamın saldırının gerçekleştiği sırada Queens yakınındaki bir camiye gittiği öğrenildi.

25 yaşındaki saldırganın scooterı ile geldiği sokakta rastgele ateş açtığı görülürken, polis kaynakları, saldırganın 9 mm'lik bir "hayalet silah" kullandığını söyledi.

ABDnin göbeğinde kan donduran olay Camiye gidiyordu, hayalet silahla vuruldu

POLİSLER TUTUKLARKEN GÜLÜMSÜYORDU

Kan donduran saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganın polisler tarafından tutuklanırken gülümsemesi dikkat çekti.

Saldırının nedeni henüz öğrenilemedi. New York Times gazetesinde yer alan haberde saldırganın 'cinayete teşebbüs' ve 'yasadışı silah bulundurma' suçlamaları ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABDnin göbeğinde kan donduran olay Camiye gidiyordu, hayalet silahla vuruldu

86 yaşındaki kurbanın bölgede küçük bir market sahibi olduğu ve emekli olmadan önce emlakçılıkla uğraştığı öğrenildi.

Babasını herkese şaka yapan neşeli bir adam olarak tanımlayan Alsaedi, ailesinin adalet beklediğini vurgulayarak, "New York'taki durum inanılmaz. Ve bu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Umarım yetkililer artan suç oranları ile ilgili bir şeyler yaparlar" dedi.

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