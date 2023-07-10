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Kremlin günler sonra doğruladı: Putin Prigojin ile görüştü

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#Wagner#Putin#Dünya
Kremlin günler sonra doğruladı: Putin Prigojin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 13:51

Yevgeny Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başlayan kriz Belarus'un arabuluculuğu ile çözüldü. Prigojin'in Rusya'ya döndüğü haberinin yankıları sürerken Kremlin, Putin'in Wagner lideri ile görüştüğünü doğruladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açtı.

Stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirdi.

Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilke de sahne oldu.

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Moskova'nın çevresine savunma pozisyonları kazıldığı ve kentin olası bir saldırıya karşı hazırlandığı görüldü.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durdu.

Prigojin, Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

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Prigojin'in Rusya'ya döndüğü haberinin yankıları sürerken Kremlin, Putin'in Wagner lideri ile görüştüğünü doğruladı.

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Kremlin, Putin'in Prigojin ile ayaklanmadan günler sonra 29 Haziran'da Rusya'da bir araya geldiğini söyledi.

Açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov'un açıklamasına göre, görüşme isyandan beş gün sonra gerçekleşti.

Peskov Wagner liderinin hangi Rus kentinde olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

 

 

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