ABD’li vekillere gözaltı: Kelepçelenmiş numarası yaptılar

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Uzun yıllar tüm dünyaya örnek teşkil eden ABD demokrasisi, kanlı Kongre Baskını’nın ardından anti-demokratik bir gelişmeyle daha gündemde. Önceki gün Washington’daki ABD Yüksek Mahkemesi (SCOTUS) önünde kürtaj yasağını protesto eden 16’sı Kongre üyesi 34 kişi gözaltına alındı. Protestocular, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 24 Haziran tarihli kararıyla kürtajın anayasal bir hak olarak tanınmasının yasal zeminini oluşturan “Roe-Wade” kararını bozmasına tepki göstermek için bir araya gelmişti.

TRUMP’IN ‘BELALILARI’

Gözaltına alınan Kongre üyeleri arasında, Temsilciler Meclisi’ne seçilen en genç kadın Alexandria Ocasio Cortez (AOC), Temsilciler Meclisi’nin ilk Müslüman kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib ile Massauchusetts’in ilk siyah kadın Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressly de vardı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilklere imza atan Demokrat Partili bu dört kadın Kongre üyesini ‘The Squad’ (Takım) diye adlandırarak sık sık eleştiriyordu. Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Katherine Clark da gözaltına alınan Kongre üyeleri arasında yer aldı.

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TRAFİK NEDENİYLE ALIKONDULAR

ABD Kongre polisinin resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle 16’sı Kongre üyesi 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ilhan Omar, gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak “Kongre üyesi diğer arkadaşlarımla bugün Yüksek Mahkeme önünde sivil direniş gösterirken gözaltına alındım. Üreme haklarıma ilişkin saldırılar konusunda elimden geleni yapmayı sürdüreceğim” dedi. Kongre üyesi Veronica Escobar ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘kürtaja erişim hakkını gururla savunduğu için’ Yüksek Mahkeme önünde gözaltına alındığını söyledi. Ancak kelepçelenmiş görüntüsü veren vekillerin, ellerini kendi istekleriyle arkadan bağladıkları görüldü. Gözaltına ilişkin bir videoda AOC, protestoculara bir yumruğunu havaya kaldırarak selam verirken görüntülendi.

NE OLMUŞTU

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ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı’nı iptal etmişti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Mahkemenin kararının hemen ardından, sağcı yönetimlerin etkin olduğu birçok eyalette kürtaj anayasal hak olmaktan çıkarılmış, kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar kürtajın yasal olduğu diğer eyaletlere gitmek zorunda kalmıştı.