ABD’li senatörlerden Biden’a Maraş mektubu: Ankara’ya baskı uygulayın
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan Joe Biden’ı Kıbrıs’ta kapalı Maraş kentinin açılması adımından vazgeçilmesi için Ankara’ya baskı yapmaya çağırdı.
Biden’a hitaben bir mektup yazan Senatörler, Maraş’ın yerleşime açılmasının “insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ağır bir ihlali” olacağını savunarak, BMGK kararları ve hukukun üstünlüğünün ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunun Türkiye’ye net şekilde bildirilmesini istediler.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin “durumu daha da kötüleştireceği” iddiasına yer verilen mektupta, Maraş’ın yeniden yerleşime açılması durumunda buna yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiği kaydedildi. Mektupta Komite Başkanı Bob Menendez dahil 14 senatörün imzası yer aldı.