ABD’li senatörlerden Biden’a Maraş mektubu: Ankara’ya baskı uygulayın

Biden’a hitaben bir mektup yazan Senatörler, Maraş’ın yerleşime açılmasının “insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ağır bir ihlali” olacağını savunarak, BMGK kararları ve hukukun üstünlüğünün ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunun Türkiye’ye net şekilde bildirilmesini istediler.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin “durumu daha da kötüleştireceği” iddiasına yer verilen mektupta, Maraş’ın yeniden yerleşime açılması durumunda buna yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiği kaydedildi. Mektupta Komite Başkanı Bob Menendez dahil 14 senatörün imzası yer aldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor