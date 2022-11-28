ABD’li petrol devine Venezuela vizesi çıktı

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Haftalar süren pazarlıkların ardından Amerikan Chevron petrol şirketine Venezuela’daki operasyonlarına tekrar başlama izni verildi. Chevron’un faaliyet izni şimdilik altı ay ile sınırlı. Karar, Nicolas Maduro yönetiminin muhalefet ile görüşmelere başlamasını izliyor. 2018 seçimlerinin ardından ABD dahil yaklaşık 60 ülke, Venezuela’nın meşru başkanı olarak Maduro’yu değil muhalif Guaido’yu tanıdıklarını ilan etmişti.

Caracas’a yaptırım uygulayan ABD, bu ülke petrolünün uluslararası piyasaya çıkmasını engellerken, varlıklarını da dondurmuştu. Muhalefet ile varılan anlaşma sonrası dondurulan yaklaşık 3 milyar doların sağlık ve gıda güvenliği gibi alanlarda kullanılmak üzere serbest bırakılması bekleniyor.