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ABD'li komutan YPG törenine katılıp teröristleri tebrik etti!

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#ABD#YPG/PKK#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 15:26

ABD terör örgütü YPG'ye destek vermeye devam ediyor. ABD’li komutan Jeff Dennis, sözde mezuniyete katılıp teröristleri tebrik etti

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Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi sürerken ABD’nin teröristlere yönelik desteği bir kez daha gözler önüne serildi

ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katıldı.

ABD’li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.

Dennis konuşmasında 'başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' dedi.

ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını diledi.

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TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' denilmişti.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

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'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

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#ABD#YPG/PKK#Dünya

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