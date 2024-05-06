ABD’li generalden yapay zekâyla it dalaşı

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1 saat süren ve saatte 885 kilometreyi aşan hızdaki uçuşta yapay zekâlı F-16, bir savaş pilotunun kontrol ettiği ikinci bir F-16 ile 305 metre yükseklikte it dalaşına girdi. Kendall, uçuşun ardından “yapay zekâya sahip olmamanın artık bir güvenlik riski haline geldiğini” söyledi.

Vista projesi kapsamında ilk filonun 2028 yılına kadar hazır olması planlanırken, ABD uzun vadede 1000’den fazla yapay zekâ kontrollü jete sahip olmayı umuyor.. Programın yürütücülerine göre yapay zekâ, insan pilotları geride bırakabilecek kadar hızlı öğreniyor. İnsansız hava araçlarının pilotlar için yüksek risk oluşturmadan hava sahalarına girebilmesi, bu alanda yatırımları hızlandırmasına yol açıyor. ABD yapay zekâlı ilk it dalaşı denemesini geçen ay yapmıştı.