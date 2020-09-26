ABD’li emekli general: YPG’ye silah korkunç hataydı

Brüksel merkezli Avrupa Politikaları Merkezi’nin (EPC) internet üzerinden düzenlenen, ‘NATO ve Türkiye’ konulu konferansında konuşan Hodges, “YPG’ye silah verilmesi korkunç bir stratejik hataydı” dedi. ABD’nin bu adımı taktik kazanım amacıyla attığını ancak bunun müttefik Türkiye’yle ilişkilerin bozulmasına neden olduğunu belirten Hodges, ilişkilere format atılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE F-35’E DÖNMELİ

Türkiye’nin sadece coğrafyası ve askeri gücüyle değil inanılırlığı ve güvenilirliğiyle de asli bir müttefik olduğunu ifade eden Hodges, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltmeye güveni yeniden inşa ederek başlanabileceğini belirtti. 2012-2014 arasında İzmir’deki NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın başında görev yapan, sonrasında emekli olduğu 2017’ye kadar ABD’nin Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı olan Hodges, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasının yarattığı ortamdan çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Hodges, “Bir geriye dönüş yolu bulunmalı ve Türkiye tekrar F-35 programına dahil edilmeli” dedi. Türkiye, S-400 alımı nedeniyle önemli bir parçası olduğu yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkarılmıştı.

‘KÜRTLER MÜTTEFİKİMİZ DEĞİL’

Ben Hodges geçen yıl yaptığı bir açıklamada da YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğunu kaydederek, “Kürtler müttefikimiz değil. Müttefik demek sadece duygusal değil aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir, yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952’den beri NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir” demişti.