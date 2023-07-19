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ABD’li bakan Yellen’ı ‘sihirli mantar’ mı çarptı

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#Janet Yellen#Sihirli Mantar#Çin
ABD’li bakan Yellen’ı ‘sihirli mantar’ mı çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

ABD Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen’ın bu ay başında gerçekleştirdiği resmi Çin ziyareti esnasında halisünojenik etkileri olan bir mantar yemeği yediği ve mantarın etkisinin altında kaldığı iddia edildi.

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6 Temmuz tarihinde Pekin’deki Yi Zuo Yi Wang isimli restorana giden Yellen’ın burada Yunnan bölgesine özgü ve iyi pişirilmediği takdirde halisünojenik etkilere sahip olduğu düşünülen ‘jian shou qing’ mantarı yemeğinden dört porsiyon yediği belirtildi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre 9 Temmuz’da Çinli mevkidaşı He Lifeng ile olan karşılaşmasında birkaç kez Çinli bakanın önünde eğilen ve kontrolsüz hareketlerde bulunduğu görülen Yellen’ın davranışlarına bu mantar sebep olmuş olabilir. Yellen’ın bu görüşmedeki tavırları ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilmiş ve diplomatik protokole uygun davranmadığı savunulmuştu. Yellen’ın yemek yediği restoran ABD’li bakanın söz konusu mantar yemeğinden sipariş ettiğini doğrularken, yemeğin halisünojenik etkileri olmadığını savundu.

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ABD’li bakan Yellen’ı ‘sihirli mantar’ mı çarptı
Amerikalı bakan Janet Yellen’in Çinli Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile el sıkışırken başını öne eğmesi ve kontrolsüz tavırları dikkat çekmişti.

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#Janet Yellen#Sihirli Mantar#Çin