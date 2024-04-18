×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

AB'den Türkiye'ye sıcak mesaj! 3 ülke baskı yaptı: Ankara'ya somut bir şeyler sunulmalı

Güncelleme Tarihi:

#Ab#Türkiye#Almanya
ABden Türkiyeye sıcak mesaj 3 ülke baskı yaptı: Ankaraya somut bir şeyler sunulmalı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 10:39

Avrupa Birliği ilişkilerdeki uzun duraklamanın ardından Türkiye'ye sıcak bir mesaj gönderirken, Avrupa medyası da Türkiye'nin 'kilit bir aktör' olduğunu yazdı. Euractiv'in ulaştığı AB'li kaynaklar ise Brüksel'de devam eden görüşmeler sırasında Almanya, İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye "somut" bir şeyler sunulması için baskı yaptığını yazdı.

Haberin Devamı

AB Konseyi, dün başlayan ve bugün sona erecek zirvenin ilk gününde Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile ilişkilerin geleceğini ele aldı. AB’nin güvenlik ve dış politikadan sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrell’in geçen yılın sonunda hazırladığı rapor temelinde yapılan tartışmalar sonunda alınan kararda, “Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır” ifadesi yer aldı.

Metnin sonunda ise Türkiye’nin sürece yapıcı katkısının Borrell’in raporunda yer alan alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi açısından yararlı olacağı da vurgulandı.

TÜM LİDERLER MUTABIK: "TÜRKİYE İLE OLUMLU BİR İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ"

Haberin Devamı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de  Brüksel’deki olağanüstü AB liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin Türkiye konusunda stratejik bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oturumun sonunda tüm liderlerin Türkiye ile ilişkiler konusunda mutabık olduğunu ifade eden Michel, “Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz. Burada, Kıbrıs’taki durumun, özellikle de BM’nin çözüm sürecinin son derece önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum” dedi.

ABden Türkiyeye sıcak mesaj 3 ülke baskı yaptı: Ankaraya somut bir şeyler sunulmalı

"AB YILLARCA SÜREN DURAKLAMANIN ARDINDAN İLİŞKİLERİ CANLANDIRMAK İSTİYOR"

AB'den Türkiye'ye gönderilen sıcak mesaj bugün dış basında da ön plana çıktı. Alman Tagesschau gazetesi Ankara-Brüksel arasındaki ilişkilerin yıllardır karmaşık bir şekilde devam ettiğini ancak AB'nin artık daha yakın ilişkiler istediğini yazdı:

"Yıllar süren duraklamanın ardından AB, Türkiye ile ilişkileri yeniden canlandırmak istiyor. Üye ülkeler tarafından Brüksel'de kabul edilen bildiride 'AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye'yle iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır' denildi."

Haberin Devamı

"TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE, AB BUNU DEĞERLENDİRMELİ"

İsviçreli Neue Zürcher Zeitung gazetesi ise yıllarca süren gerilimin ardından Türkiye'nin yüzünü yeniden Batı'ya çevirdiğini vurgulayarak 'Avrupa'nın bunu değerlendirmesi gerekiyor çünkü Türkiye bölgede nüfuzun anahtarı olmaya devam ediyor.' dedi.

İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile yapılan F-16 anlaşması ve Yunanistan ile ilişkilerdeki yeni döneme dikkat çeken gazete Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada da gerilimi tırmandırmak yerine sakinleştirmeye odaklandığını yazdı.

ABden Türkiyeye sıcak mesaj 3 ülke baskı yaptı: Ankaraya somut bir şeyler sunulmalı


"ANKARA ZOR AMA ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik bir aktör olduğunu vurgulayan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

Haberin Devamı

"Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik önem kazanan Karadeniz'de Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Ankara ile iyi bir ilişki, AB'nin Rusya'dan açıkça uzaklaşan Ermenistan'ı güçlendirme çabalarında çok faydalı olabilir. Türkiye, İran'la ve onun bölgesel rolüyle ilgili tüm konularda da kilit bir aktör.

Türkiye ile daha yakın bağ kurmak, onu bu konuda teşvik etmek ve desteklemek Avrupa'nın jeopolitik çıkarınadır. Ankara bölgesel güvenlik ve düzen konularında Avrupa için zor ama önemli bir ortak."

ABden Türkiyeye sıcak mesaj 3 ülke baskı yaptı: Ankaraya somut bir şeyler sunulmalı


ALMANYA, İTALYA VE İSPANYA'DAN BASKI: TÜRKİYE'YE SOMUT BİR ŞEYLER SUNULMALI

Brüksel merkezli yayın kuruluşu Euractiv ise, ismi açıklanmayan bir AB diplomatının verdiği bilgileri okuyucuları ile paylaştı ve özellikle Almanya'nın Türkiye'ye olumlu mesaj verilmesi konusunda ısrarcı olduğunu, İtalya ve İspanya'nın da Berlin'le aynı fikirde göründüğünü ve Türkiye'ye "somut" bir şeyler sunulması  için baskı yaptığını yazdı.

Gözden KaçmasınRusya sır gibi saklıyordu... BBC Rus ordusunun kayıplarını açıkladıRusya sır gibi saklıyordu... BBC Rus ordusunun kayıplarını açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ab#Türkiye#Almanya

BAKMADAN GEÇME!