AB'den Türkiye'ye sıcak mesaj! 3 ülke baskı yaptı: Ankara'ya somut bir şeyler sunulmalı

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AB Konseyi, dün başlayan ve bugün sona erecek zirvenin ilk gününde Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile ilişkilerin geleceğini ele aldı. AB’nin güvenlik ve dış politikadan sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borrell’in geçen yılın sonunda hazırladığı rapor temelinde yapılan tartışmalar sonunda alınan kararda, “Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır” ifadesi yer aldı.

Metnin sonunda ise Türkiye’nin sürece yapıcı katkısının Borrell’in raporunda yer alan alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi açısından yararlı olacağı da vurgulandı.

TÜM LİDERLER MUTABIK: "TÜRKİYE İLE OLUMLU BİR İLİŞKİ KURMAK İSTİYORUZ"

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Brüksel’deki olağanüstü AB liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



AB liderlerinin Türkiye konusunda stratejik bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oturumun sonunda tüm liderlerin Türkiye ile ilişkiler konusunda mutabık olduğunu ifade eden Michel, “Türkiye ile olumlu bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu ülke ile istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyor ve aşamalı, orantılı ve geri dönebilir bir yaklaşım temelinde çalışmak istiyoruz. Burada, Kıbrıs’taki durumun, özellikle de BM’nin çözüm sürecinin son derece önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum” dedi.



AB'den Türkiye'ye gönderilen sıcak mesaj bugün dış basında da ön plana çıktı. Alman Tagesschau gazetesi Ankara-Brüksel arasındaki ilişkilerin yıllardır karmaşık bir şekilde devam ettiğini ancak AB'nin artık daha yakın ilişkiler istediğini yazdı:

"Yıllar süren duraklamanın ardından AB, Türkiye ile ilişkileri yeniden canlandırmak istiyor. Üye ülkeler tarafından Brüksel'de kabul edilen bildiride 'AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye'yle iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır' denildi."

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"TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE, AB BUNU DEĞERLENDİRMELİ"

İsviçreli Neue Zürcher Zeitung gazetesi ise yıllarca süren gerilimin ardından Türkiye'nin yüzünü yeniden Batı'ya çevirdiğini vurgulayarak 'Avrupa'nın bunu değerlendirmesi gerekiyor çünkü Türkiye bölgede nüfuzun anahtarı olmaya devam ediyor.' dedi.

İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile yapılan F-16 anlaşması ve Yunanistan ile ilişkilerdeki yeni döneme dikkat çeken gazete Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada da gerilimi tırmandırmak yerine sakinleştirmeye odaklandığını yazdı.



"ANKARA ZOR AMA ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik bir aktör olduğunu vurgulayan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

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"Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik önem kazanan Karadeniz'de Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Ankara ile iyi bir ilişki, AB'nin Rusya'dan açıkça uzaklaşan Ermenistan'ı güçlendirme çabalarında çok faydalı olabilir. Türkiye, İran'la ve onun bölgesel rolüyle ilgili tüm konularda da kilit bir aktör.

Türkiye ile daha yakın bağ kurmak, onu bu konuda teşvik etmek ve desteklemek Avrupa'nın jeopolitik çıkarınadır. Ankara bölgesel güvenlik ve düzen konularında Avrupa için zor ama önemli bir ortak."



Brüksel merkezli yayın kuruluşu Euractiv ise, ismi açıklanmayan bir AB diplomatının verdiği bilgileri okuyucuları ile paylaştı ve özellikle Almanya'nın Türkiye'ye olumlu mesaj verilmesi konusunda ısrarcı olduğunu, İtalya ve İspanya'nın da Berlin'le aynı fikirde göründüğünü ve Türkiye'ye "somut" bir şeyler sunulması için baskı yaptığını yazdı.