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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’den Türkiye’ye 3.5 milyar Euro önerisi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye’ye 3.5 milyar Euro önerisi

Avrupa Birliği liderleri bugün Brüksel’de başlayacak zirvede, AB Komisyonu’nun yapacağı öneri çerçevesinde, Türkiye’deki Suriyelilere yönelik devreye sokulması öngörülen yeni mali desteği masaya yatıracaklar.

AB Komisyonu, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan ve Ürdün için toplam 5.7 milyar Euro’luk düzeyinde desteği resmen önermeye hazırlanıyor. Pakette Türkiye’deki Suriyeliler için öngörülen miktar ise 3.5 milyar Euro. AB Komisyonu, önemli insani projelerin 2022 başına kadar devam ettirilebilmesi için bu yıl içinde Türkiye’ye 535 milyon Euro’luk köprü finansman tahsis etmişti.

Önerilen 3 milyar Euro’luk eklemeyle sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi alanlarda mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan toplumların acil ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Mültecilere yönelik kaynakları insani yardımdan sosyoekonomik desteğe aşamalı olarak kaydırmayı planlayan AB’nin yeni mali paketi 2022-24 döneminde kullanılacak.

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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