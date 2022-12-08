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AB'den Hırvatistan'a onay, Bulgaristan ve Romanya'ya ret

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#Ab#Hırvatistan#Bulgaristan
ABden Hırvatistana onay, Bulgaristan ve Romanyaya ret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 17:44

Avrupa Birliği, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasını onaylarken , Bulgaristan ve Romanya'nın katılım teklifini reddetti.

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 Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasını onayladı. Hırvatistan'ın AB daimi temsilcisi Twitter hesabındanyaptığı açıklamada "Son adım tamamlandı! Konsey kararı kabul edildi.Hırvatistan'ın Schengen bölgesine kabulu 1 Ocak 2023 itibarıyla resmen onaylandı." ifadelerine yer verdi.

BULGARİSTAN VE ROMANYA'YA RET

Yetkililer, Hırvatistan'ın teklifinin onaylanmasına rağmen, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine katılma tekliflerini reddetti. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, iki ülkenin Schengen üyeliğini hak ettiğini belirterek "Karar beni de hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Johansson, önümüzdeki iki yıl içinde iki ülke için daha fazla çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.

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#Ab#Hırvatistan#Bulgaristan

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