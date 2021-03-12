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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 12.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’den dördüncü aşıya onay

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den dördüncü aşıya onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı üretilen Johnson&Johnson (J&J) aşısına onay verdi. Böylece Avrupa Birliği’nde (AB) kullanımına yeşil ışık yakılan aşı sayısı dörde yükseldi.

J&J aşısının öne çıkan iki özelliği, üç ay normal bir buzdolabında saklanabilmesi ve tek doz olarak uygulanması. AB Komisyonu, üye ülkeler için bu aşıdan 200 milyon doz almış, opsiyon olarak da ekstra 200 milyon doz için anlaşma sağlamıştı. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, aşının hem güvenli hem de etkili olduğu belirtildi. EMA daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay vermişti. Rus Sputnik V aşısına yönelik değerlendirmeler ise sürüyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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