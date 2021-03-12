AB’den dördüncü aşıya onay

J&J aşısının öne çıkan iki özelliği, üç ay normal bir buzdolabında saklanabilmesi ve tek doz olarak uygulanması. AB Komisyonu, üye ülkeler için bu aşıdan 200 milyon doz almış, opsiyon olarak da ekstra 200 milyon doz için anlaşma sağlamıştı. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, aşının hem güvenli hem de etkili olduğu belirtildi. EMA daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay vermişti. Rus Sputnik V aşısına yönelik değerlendirmeler ise sürüyor.