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AB'den 3,5 milyar doz aşı hedefi

#Koronavirüs#AB#Aşı
ABden 3,5 milyar doz aşı hedefi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini, bunların büyük kısmının ihraç edileceğini söyledi.

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Von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 ve İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'de başlayacak 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde AB için öncelikli gündem maddeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AB'nin bu toplantılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirme çabaları, küresel ekonomik iyileşme ve iklim değişikliği üzerinde duracağını belirtti.

"Emisyonları içinde bulunduğumuz 10 yıl içinde kesme konusunda isteğimizi artırdık." diyen von der Leyen, küresel ısınmanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini, inovasyon yoluyla bu gidişattan çıkılabileceğini söyledi.

Von der Leyen, "Başarılı olmak istiyorsak gelişmiş ülkeler olarak, gelişmekte olan ülkeler ve en savunmasız ülkeleri desteklemeliyiz. Bu da iklim finansmanıyla ilgili bir durum." diye konuştu.

METAN EMİSYOLARI

AB ve ABD öncülüğünde başlatılan metan emisyonlarını azaltma girişimine 60 ülkenin katıldığını belirten von der Leyen, daha fazla ülkenin taahhütte bulunmasını beklediklerini aktardı.

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Von der Leyen, girişimin ülkelerin ortak metan emisyonlarını 2030 yılına kadar 2020 seviyelerine göre yüzde 30 azaltma taahhüdünü öngördüğünü ifade etti.

AŞI ÜRETİMİ

Küresel salgın açısından ana hedefin G20'nin dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşma taahhüdüne yönelik olduğunu dile getiren von der Leyen, gelecek yıl içinde AB'de üretilecek 3,5 milyar doz aşının büyük çoğunluğunun ihraç edileceğini bildirdi.

Von der Leyen, "Afrika kıtasına RNA teknolojisini getirmek istiyoruz. Senegal, Ruanda ve Güney Afrika ile iyi bir ilerleme kaydettik. Şimdi Gana, Mısır, Fas, Kenya ile iş birliği yapacağız. Afrika ülkelerinin 2024 itibarıyla yüzde 60 hedefiyle aşı üretiminde daha bağımsız hale gelme hedefini tamamen destekliyoruz." diye konuştu.

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