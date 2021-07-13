AB’de Maraş alarmı

AB bakanları, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir durum oluşmaması gerektiği ve iki devletli çözümün reddi konusunda aynı çizgideler. Toplantı sonrası açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maraş’taki gelişmelerden endişe duyduklarını, önceliklerinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin başlaması olduğunu söyledi. “Sorun çıkmasını, yine olumsuz bir sarmal tuzağa düşmeyi engellemeye çalışıyoruz” diyen Borrell, “Önümüzdeki günlerde olağanüstü bir AB dışişleri bakanları toplantısı çağrısı yapmamızı gerektirecek bir durumla karşılaşmamayı umalım” ifadelerini kullandı.

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