AB’de Filistin’i tanıma rüzgârı

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Avrupa Birliği’nin, İsrail’in uluslararası uyarı ve telkinleri hiçe sayarak bildiğini okuması karşısında etkisiz kalmakla eleştirildiği bir ortamda bazı Birlik ülkelerinin Filistin’i tanıma yönündeki çalışmaları son aşamaya geldi. İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta’nın yakın bir tarihte Filistin’i resmen tanımaları öngörülüyor. Tanıma için tarih henüz resmen açıklanmazken bu adımın 21 Mayıs’ta atılabileceğine ilişkin duyumlar var.

İKİ DEVLET İÇİN

İspanya, diğer ülkeleri koordine ederek eş zamanlı bir adım atılması için çabalarını sürdürüyor. Bu adımı atmak isteyen ülkeler resmi tanımanın iki devletli çözümün önemli bir parçasını oluşturduğu görüşündeler. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin’in tanınmasının “çok yakında” gerçekleşeceğini ve tanıma için en uygun zamanı belirlemek adına bazı AB ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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ZAMANLAMA DEĞİŞEBİLİR

Temasların sürdüğü başlıca ülkeler Slovenya ve Malta. Slovenya’nın tanıma konusunda şüphesi yok ancak zamanlama konusunda bazı pürüzler söz konusu. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon tanıma sürecinin başlatıldığını ve bunun geri dönüşü olmayan bir adım olduğunu söyledi. Slovenya, tanıma sürecini en geç 13 Haziran’a dek tamamlamayı planlıyor.

BİRLİK’E YAYILMAZ

Bu ülkelerin Filistin’i tanıma konusunda kararlı bir tavır sergilemelerine rağmen bu yaklaşımın AB geneline yayılma ihtimali yok. İsrail’le dayanışmayı savunan ülkelerin bu yönde bir adım atmaları söz konusu değil. AB de tanıma konusundaki adımların mümkün olduğu kadar koordinasyon içinde atılmasından yana. Şu aşamada AB’de Filistin’i tanıyan sekiz ülke var. Bunlar, Bulgaristan, Çekya, İsveç, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.