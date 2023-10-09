×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den yeni skandal! Ateşkes çağrısının olduğu tweeti sildiler

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Antony Blinken#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 16:57

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından paylaştığı “Türkiye'nin ateşkesi savunmasını ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettim.” ifadelerini içeren tweeti bugün sildi.

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye'nin ateşkesi savunmasını ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettim.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin açıklamasında ilk kez 'ateşkes' ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmazken, Blinken bugün attığı tweeti silerek yeni bir skandal imza attı

ABDden yeni skandal Ateşkes çağrısının olduğu tweeti sildiler


ABD TÜRKİYE'DEN ARABULUCULUK MU İSTEDİ?

CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Blinken'in yaptığı paylaşımı kaldırmasını şöyle değerlendirdi;

Haberin Devamı

"ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan ile yaptığı görüşme üzerine dün akşam saatlerinde bir tweet paylaştı, 'Türkiye'nin bir ateşkese ve Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılmasına olan savunmasını teşvik ediyoruz' şeklinde.

Biz ateşkes kelimesine oldukça şaşırdık. Dışişleri Bakanı Blinken neden ateşkes kelimesini kullandı diye. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu kelime yoktu. Acaba ABD Türkiye'den bir ateşkes için ve esirlerin takas edilmesi için arabuluculuk mu istedi? Çünkü burada teşvik kelimesi kullanılıyor.

ABDden yeni skandal Ateşkes çağrısının olduğu tweeti sildiler
ÇOK FAZLA TEPKİ ALDILAR

İsrail yanlısı Amerikalılardan ve İsraillilerden çok fazla tepki aldılar. Biz sabaha karşı bu paylaşımın silindiğini gördük. Ben dün ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'Türkiye'yi teşvik ettiğiniz konu nedir, bir ateşkes mi istiyorsunuz' diye sordum. Bana şu cevap verildi: ' Çok fazla görüş talebi ile ilgileniyoruz belki gece dönemeyiz'

Sabah kalktığımda ise paylaşımın silindiğini gördüm.

ABDden yeni skandal Ateşkes çağrısının olduğu tweeti sildiler


BU İLK DEĞİL

Haberin Devamı

ABD son günlerde ikinci kez Türkiye ile ilgili yaptığı bir paylaşımı sildi. Geçtiğimiz günlerde de SİHA hadisesinden sonra Türkiye'yi adeta tehdit eden bir tweet atıp daha sonra silmişti.

Bu denli önemli hadiseler yaşanırken Biden yönetiminin bu denli birbiri ile çelişen açıklamalar yapıp daha sonra silmesi ABD'nin ciddiyetini sorgulatır hale getiriyor.

ÖLDÜRÜLEN ABD'LİLERİN SAYISI 9'A YÜKSELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü CNN Türk'e konuştu ve İsrail'de öldürülen ABD'li sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Hala haber alınmayan ABD'liler olduğunu belirtti. ABD'nin korktuğu bu insanların Hamas tarafından kaçırılmış olması."

Gözden KaçmasınABD dünyanın en büyük uçak gemisini İsraile gönderdi, ortalık karıştı Açık açık tehdit ettiler: ABDyi hedef almaktan kaçınmayızABD dünyanın en büyük uçak gemisini İsrail'e gönderdi, ortalık karıştı! Açık açık tehdit ettiler: ABD'yi hedef almaktan kaçınmayızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Antony Blinken#İsrail

BAKMADAN GEÇME!