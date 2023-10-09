ABD'den yeni skandal! Ateşkes çağrısının olduğu tweeti sildiler

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye'nin ateşkesi savunmasını ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettim.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin açıklamasında ilk kez 'ateşkes' ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmazken, Blinken bugün attığı tweeti silerek yeni bir skandal imza attı





CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Blinken'in yaptığı paylaşımı kaldırmasını şöyle değerlendirdi;

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"ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan ile yaptığı görüşme üzerine dün akşam saatlerinde bir tweet paylaştı, 'Türkiye'nin bir ateşkese ve Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılmasına olan savunmasını teşvik ediyoruz' şeklinde.

Biz ateşkes kelimesine oldukça şaşırdık. Dışişleri Bakanı Blinken neden ateşkes kelimesini kullandı diye. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu kelime yoktu. Acaba ABD Türkiye'den bir ateşkes için ve esirlerin takas edilmesi için arabuluculuk mu istedi? Çünkü burada teşvik kelimesi kullanılıyor.



İsrail yanlısı Amerikalılardan ve İsraillilerden çok fazla tepki aldılar. Biz sabaha karşı bu paylaşımın silindiğini gördük. Ben dün ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'Türkiye'yi teşvik ettiğiniz konu nedir, bir ateşkes mi istiyorsunuz' diye sordum. Bana şu cevap verildi: ' Çok fazla görüş talebi ile ilgileniyoruz belki gece dönemeyiz'

Sabah kalktığımda ise paylaşımın silindiğini gördüm.



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ABD son günlerde ikinci kez Türkiye ile ilgili yaptığı bir paylaşımı sildi. Geçtiğimiz günlerde de SİHA hadisesinden sonra Türkiye'yi adeta tehdit eden bir tweet atıp daha sonra silmişti.

Bu denli önemli hadiseler yaşanırken Biden yönetiminin bu denli birbiri ile çelişen açıklamalar yapıp daha sonra silmesi ABD'nin ciddiyetini sorgulatır hale getiriyor.

ÖLDÜRÜLEN ABD'LİLERİN SAYISI 9'A YÜKSELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü CNN Türk'e konuştu ve İsrail'de öldürülen ABD'li sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Hala haber alınmayan ABD'liler olduğunu belirtti. ABD'nin korktuğu bu insanların Hamas tarafından kaçırılmış olması."