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ABD dünyanın en büyük uçak gemisini İsrail'e gönderdi, ortalık karıştı! Açık açık tehdit ettiler: ABD'yi hedef almaktan kaçınmayız

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#Abd#İsrail#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 15:24

ABD'nin İsrail'e dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un da aralarında bulunduğu bir filoyu göndermesi 'gövde gösterisi' olarak yorumlanırken Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri “ABD Filistin’e müdahalede bulunursa biz de ABD’yi hedef almaktan çekinmeyiz” açıklamasında bulundu. Rusya ise çatışmaya üçüncü bir tarafın girme riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) dün akşam uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un da aralarında bulunduğu filonun, İsrail ordusuna destek olması amacıyla Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri USS Gerald R. Ford Saldırı Grubu’nu Doğu Akdeniz'e taşımaya başladı. Bu grupta ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN-78), Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ve Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Ayrıca bölgedeki ABD Hava Kuvvetleri F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarını güçlendirmek için de adımlar attık. ABD, gerektiğinde bu duruşu daha da güçlendirmek için küresel çapta hazır kuvvetler bulundurmaktadır” ifadeleri kullanılırken CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, CENTCOM’un İsrail’in yanında olduğunu belirterek, “CENTCOM, çatışmanın genişleme riskini önlemek için İsrailli ve bölgesel ortaklarımızla birlikte kararlılıkla durmaktadır” dedi.

ABD dünyanın en büyük uçak gemisini İsraile gönderdi, ortalık karıştı Açık açık tehdit ettiler: ABDyi hedef almaktan kaçınmayız

KASITLI BİR GÖVDE GÖSTERİSİ

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ABD'nin İsrail'e gönderdiği yardım 'bir gövde gösterisi' olarak yorumlandı.

Aljazeera'de yer alan analizde, 38. ABD başkanının adını taşıyan Gerald Ford uçak gemisinin öncülük ettiği filonun, Amerikan askeri gücünü göstermek ve İsrail'e gözle görülür bir destek vermek için kasıtlı gönderildiği öne sürüldü.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi bugüne kadar dünyada inşa edilen en büyük uçak gemisi olma özelliğini taşıyor

"ABD FİLİSTİN'E MÜDAHALEDE BULUNURSA ABD'Yİ HEDEF ALMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

ABD'nin açıklaması sonrası Irak’ta Şii Koordinasyon Çerçevesi yöneticisi ve İran yanlısı Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri, ABD’yi tehdit etti.

Hadi el-Amiri yaptığı açıklamada, mazlum Filistin halkının yanında durduklarını belirterek, “ABD Filistin’e müdahalede bulunursa biz de ABD’yi hedef almaktan çekinmeyiz” dedi. Filistin halkının “Düşman Siyonist’e” karşı büyük bir zafer elde etmesinin gururla karşılandığını dile getiren el-Amiri, “Hiç kimse Filistin'in Siyonist’e karşı böyle bir zafer elde edeceğini ve Siyonist istihbaratın başarısızlığa uğrayacağını düşünmezdi” ifadelerini kullandı. Iraklıların var olan gücüyle Filistin davasına destek vermesi gerektiğini dile getiren el-Amiri, “Allah’ın izniyle Filistin’in kurtuluşu Irak’tan başlayacaktır” dedi. Arap liderlerin Filistin’i yalnız bıraktığını belirten el-Amiri, “Filistin’in yanında sadece İslam devrimi ile direniş grupları durdu ve bugün Filistin halkının iradesi kazanıyor” şeklinde konuştu.

ABD dünyanın en büyük uçak gemisini İsraile gönderdi, ortalık karıştı Açık açık tehdit ettiler: ABDyi hedef almaktan kaçınmayız

RUSYA'DAN UYARI GELDİ

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Moskova, Pentagon'un savaş gemilerini İsrail'e göndermesinin ardından uyarıda bulunarak üçüncü bir tarafın devam eden çatışmaya girme riskinin "yüksek" olduğunu duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada "Üçüncü güçlerin bu çatışmaya dahil olma riski yüksek. Bir an önce müzakere sürecine doğru ilerlemenin yollarını bulmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

ABD dünyanın en büyük uçak gemisini İsraile gönderdi, ortalık karıştı Açık açık tehdit ettiler: ABDyi hedef almaktan kaçınmayız

LAVROV'DAN 'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' VURGUSU

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise İsrail ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak iki devletli çözüm görüşmelerinin çatışmalar sona erdikten sonra başlamasının ileriye dönük tek yol olduğunu söyledi.

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#Abd#İsrail#Hamas

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