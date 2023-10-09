Son dakika... Dünyanın gözü Gazze'de: Hamas yeni silahını tanıttı! İsrail hedeflerini böyle vuruyorlar

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Dünyanın gözü kulağı Gazze'den gelen haberlerde...

Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas’ın İsrail’e karşı başlattığı, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) de katıldığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun yankıları sürüyor.

Operasyon sonrası yüzlerce İsrailli hayatını kaybetti. İsrail 'Bu bizim 11 Eylül'ümüz' dedi, Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına aldı.

İsrail, Gazze'ye havadan misilleme saldırılarına devam ediyor. Dünya ise İsrail'in nasıl 'gafil avlandığını' tartışıyor.

Bölgedeki çatışmalar son sürat devam ederken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları çatışmalarda kullandığı yeni silahını görücüye çıkardı.

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Katar merkezli Al Jazeera bu görüntüleri 'Filistinli grup yeni silahını tanıttı' manşeti ile dünyaya duyurdu.

Haberde omuzdan ateşlemeli hava savunma sisteminin Hamas tarafından üretildiği bilgisine yer verildi.

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Al Jazeera bu bilgiyi Hamas'ın konu ile ilgili açıklamasına dayandırdı.

Grubun yayınladığı bir videoda Kassam militanlarının havadaki hedefleri bu silah ile vurduğu görülüyor.

Hamas'ın sürpriz saldırısının üzerinden 48 saatten fazla süre geçti. Bu İsrail'in uzun süredir karşılaştığı en ölümcül saldırılardan biri oldu.

Hamas saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'ye yaptığı ve bugün devam eden misilleme hava saldırılarında her iki tarafta binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Pazar gecesi yaptığı açıklamada, yerel saatle 21:00 itibarıyla 123.000'den fazla Filistinlinin Gazze'de yerinden edildiğini ve 74.000'e yakınının okullara sığındığını söyledi.

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İsrail, Hamas'ın sürpriz saldırısına Gazze'ye bir dizi hava saldırısıyla karşılık verdi. Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.

Filistinli sağlık yetkilileri, 400'den fazla kişinin öldüğünü, 2.000'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.