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ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadar ki en büyük güvenlik yardım paketi! Tam 3 milyar dolar...

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ukrayna#Güvenlik Yardım Paketi
ABDden Ukraynaya bugüne kadar ki en büyük güvenlik yardım paketi Tam 3 milyar dolar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 21:20

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı sağlayacağını açıkladı. Söz konusu yardım paketi ABD'den Ukrayna'ya sağlanan bugüne kadarki en büyük güvenlik yardım paketi olarak kayıtlara geçti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü’nde Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki en büyük güvenlik yardım paketini duyurdu. Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yıl dönümünde açıklanan yardım paketi ile Rusya'nın 6 ay önce işgal etmeye başladığı Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BUGÜNE KADAR Kİ EN BÜYÜK GÜVENLİK YARDIMI

Paketi açıklayan ABD Başkanı Biden, "Amerika Birleşik Devletleri, egemenliğini savunma mücadelesine devam eden Ukrayna halkını desteklemeye kararlıdır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, bugüne kadar ki en büyük güvenlik yardım dilimimizi duyurmaktan gurur duyuyorum. Yaklaşık 2.98 milyar dolarlık silah ve ekipman Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) aracılığıyla sağlanacak. Bu, Ukrayna'nın uzun vadede kendisini savunmaya devam edebilmesini sağlamak için hava savunma sistemleri, topçu sistemleri ve mühimmat, karşı insansız hava sistemleri ve radarlar edinmesine yarayacak" dedi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni paketin NASAMS olarak bilinen 6 kara tabanlı hava savunma sistemi, 24 karşı topçu radarı, Puma uçağı ve VAMPIRE olarak bilinen karşı insansız hava aracı sistemlerini içereceğini ifade etti.

USAI’DAN FON KULLANILDI

Yeni paket, Biden yönetiminin mevcut ABD silah stoklarından silah almak yerine, yeni silah tedarik edilmesi için Kongre tarafından tahsis edilen Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nden (USAI) fon kullanıyor. USAI fon sürecinden gelecek yardımın, silahların mevcut Savunma Bakanlığı envanterinden çekilip hemen Ukrayna'ya gönderilmesi yerine, sözleşmeler yoluyla sağlanması bekleniyor. Silahların Ukrayna'ya ulaşmasının ise endüstrinin üretim hızına bağlı olacağı tahmin ediliyor.

Ocak 2021’den bu yana Ukrayna'ya 13,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdü
ABD, Biden’ın göreve geldiği Ocak 2021'den bu yana Ukrayna'ya toplamda 13,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt ederken, 2014’den bu yana ABD’nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği güvenlik yardımı ise 15,5 milyar dolar.

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#ABD#Ukrayna#Güvenlik Yardım Paketi

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