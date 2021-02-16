ABD’den Türkiye’ye tuhaf taziye

Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit etmesine dünyadan tepkiler yağarken, bir mesaj da Washington’dan geldi. Ancak açıklamanın tonu dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın imzasıyla yapılan açıklamada “ABD, Türk vatandaşlarının Irak’ın Kürdistan Bölgesi’nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG’YE YİNE SİLAH

Öte yandan Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın katlettiği vatandaşlarına yas tuttuğu bir dönemde ABD, Suriye’nin kuzeyinde konuşlu PKK’nın kolu YPG’ye silah yardımı desteğini de sürdürdü. Önceki gün Twitter’da Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Kuzey Irak’tan kuzey Suriye’ye giriş yapmış ABD askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı. Rus Sputnik haber sitesi ise, ABD’nin Suriye’nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve ‘lojistik malzeme’ taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da, ABD’nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. SANA, Haseke vilayetinin güneydoğusunda iki Amerikan askeri helikopterinin el Şeddadi üssüne inerken saptandığını aktardı. Ajans, helikopterlerin 25 civarında Amerikan askerini alarak doğuya, Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye’de 900 askeri olduğunu söylemişti.

AB’DEN DE MESAJ

Bu arada Avrupa Birliği’nden de (AB) başsağlığı mesajı geldi. AB Türkiye Delegasyonu’nun açıklamasında, “Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar” denildi. Delegasyon’un Twitter hesabından yapılan açıklamada Meyer-Landrut’un siyah-beyaz bir fotoğrafı eşliğinde, “Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz” denildi. Açıklama hem Türkçe hem İngilizce olarak paylaşıldı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara’da PKK katliamı ile ilgili açıklamasına Türkiye diplomatik kanaldan da tepki gösterdi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’in dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde aktarıldığı bildirildi.

ANKARA’DAKİ ELÇİLİKLERDEN TERÖRE TEPKİ

Türkiye’deki yabancı diplomatik misyonlardan Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımlandı.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği mesajında, “Irak’ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız” dedi.

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown haberden derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Çok üzücü bir olay, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” mesajını verdi.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği, “Türk vatandaşlarının ölümünden büyük üzüntü duyuyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” paylaşımında bulundu.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği “Bu üzücü zamanda Türk halkı ve hükümetinin acısına katılır, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığını dileriz” açıklamasında bulundu.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter’dan hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye’ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, “Haber beni son derece üzdü. Öldürülenlerin bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” mesajını verdi.

Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği ise, “Türk vatandaşlarının öldürülmesinden üzüntü duyuyor ve NATO müttefikimiz Türkiye’ye ve bu trajediden etkilenen ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz” açıklamasını paylaştı.