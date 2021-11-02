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ABD’den Rusya’yı kızdıran Karadeniz adımı

#Rusya#ABD#Karadeniz
ABD’den Rusya’yı kızdıran Karadeniz adımı

Rusya, ABD’nin Akdeniz’de konuşlu 6’ncı filoya ait iki savaş gemisini Karadeniz’e geçirmesine tepki gösterdi.

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ABD’nin biri 6’ncı filonun emir komuta gemisi USS Mount Whitney, diğeri USS Porter güdümlü füze destroyeri olmak üzere iki savaş gemisini Karadeniz’e geçirmesini Rusya ‘kışkırtıcılık’ olarak niteledi. Rusya, “Herhangi bir provokasyon yaşanması durumunda anında cevap vereceğimiz gayet iyi bilinmeli” dedi.

ORTAK EĞİTİM

ABD yönetimi 30 Ekim’de yaptığı açıklamada NATO’ya üye ülkelerin Akdeniz ve Karadeniz sularında ortak operasyonlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılı açıklamada, “ABD ile diğer NATO üye ülkeleri Akdeniz ile Karadeniz sularında ortak operasyonlar gerçekleştirecektir. Karadeniz havzasında NATO müttefiklerimiz de aktif biçimde operasyonlara katılacak. Burada yürütülecek çalışmaların komuta merkezi USS Mount Whitney gemisi olacak” dendi. Açıklamanın ardından USS Porter, Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e açıldı. Mount Whitney ise 3 gün sonra Karadeniz’e geçmek üzere İstanbul’a demirledi. ABD’nin Karadeniz adımı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yeniden kuvvet sevk etmeye başladığı bir döneme denk geldi.

MOSKOVA TEPKİLİ

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  “Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz’de boy göstermesi bölgede istikrarı sağlamaya hizmet etmiyor. Amerikan gemilerinin herhangi provokasyon girişiminde bulunmaları durumunda Rusya’nın anında karşılık vereceği de çok iyi bilinmeli” ifadelerini kullandı.

ABD’den Rusya’yı kızdıran Karadeniz adımı

BİRİ KOMUTA DİĞERİ GÜDÜMLÜ FÜZE GEMİSİ

USS Mount Whitney gemisinin istihbarat toplama donanımına sahip olduğu biliniyor. Gemi 189 m uzunluğunda ve 33 m genişliğinde. 19 Mart 2011 tarihinde NATO’nun Libya operasyonunda komuta merkezi olarak kullanılmıştı.

USS Porter gemisi yüksek vurucu gücüyle tanınıyor. Aegis füze savunma sistemleri ve Tomahawk seyir füzeleri taşıyor.

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#Rusya#ABD#Karadeniz

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