ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda konuşan Blinken'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Burada geleneksel saldırılar olabilir ama Rusya'nın elindeki tek imkanlar bunlar değil. Rusya spesifik olarak Ukraynalı grupları hedef alabilir.

- Ben bugün bir savaş başlatmak için değil bir savaşı engellemek için buradayım.

- Eğer Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse hepimizin içi rahatlayacak. Rusya'nın fikir değiştirdiğini görmüş olacağız. O zaman her türlü eleştiriyi de biz kabul ederiz.

"TANKLARINIZI, UÇAKLARINIZI YENİDEN KARARGAHA ÇEKİN, DİPLOMATLARINIZI ÖNE SÜRÜN"

- Başkan Biden'ın dediği gibi bu bir tercih savaşı olur. O zaman bizim de çok sert karşılığımız olur. Başka bir tercih daha var. Rusya hâlâ bunu seçebilir.

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- Rusya Ukrayna hükümetiyle masaya oturmaya hazırsa, o zaman bizim Fransa'daki, Almanya'daki dostlarımız da görüşmeye hazır. Biz de tamamen bu tarafların arkasında durmaya hazırız.

- NATO, Rusya kapsamında görüşmeler de önerdik. Bu görüşmeler üst düzey liderlerin bulunduğu bir görüşmeye yol açabilir ve ortak sorunlarımızı görüşebiliriz.

- Rusya hükümeti bugün çıkıp arkasında hiçbir yanıltma olmadan, "Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz" desin. Dünyaya göstersin bunu. Tanklarınızı, uçaklarınızı yeniden karargaha çekin, diplomatlarınızı öne sürün. O zaman dünya bu taahhüdünüzü hatırlar.

"MİLYONLARIN YAŞAMI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHLİKE ANI"

Blinken ayrıca "Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik an meselesi olan saldırısı. Riski Ukrayna'nın ötesine geçti. Bu milyonlarca insanın yaşamı ve güvenliği için, ayrıca dünya genelindeki istikrarı koruyan uluslararası nizama dayalı Birleşmiş Milletler sözleşmesi ve kurallarının temelleri için de bir tehlike anıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken, Moskova Yönetimi'nin Ukrayna'ya saldırma bahanesi olarak şu ihtimalleri dile getirdi: Rusya'da yapılacak düzmece bir terör bombalaması, bir toplu mezarın keşfi veya gerçek ya da sahte bir kimyasal silah saldırısı.

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Blinken bu tarz bir olayın ardından Rusya'nın mizansen olarak acil durum toplantısı yapacağını ve bundan sonra da Rus füzeleri ve bombalarının Ukrayna hedeflerini vurmaya başlayacağını, iletişimin kesileceğini, siber saldırıların başlayacağını öne sürdü.