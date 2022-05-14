ABD’den PKK’ya yatırım kıyağı

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ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan ve halen büyük bir kısmı terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan bölgelere yaptırım muafiyeti getirdi. Buna göre, Amerikan firmaları dahil yabancılar, Suriye’nin kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki bölgelere yatırım yapabilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, bölgede ekonomik aktiviteyi canlandırarak DEAŞ’ın dirilmesinin önüne geçmek istediklerini söyledi.

Victoria Nuland

DEAŞ’LA MÜCADELE VURGUSU

Hafta ortasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katılan Nuland, ekonomik zorlukların terörü beslediğine dikkat çekerek, artık bu bölgelerde yatırım yapacak şirketlerin yaptırımlardan muaf tutulacağını kaydetti. ABD hükümetinden yetkililer de “Bu bölgelerdeki özel sektör yatırımları, umutsuz koşullarla mücadele ederek DEAŞ’ın yeniden canlanma olasılığını azaltacaktır” diyerek kararı savundu.

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ESAD’A YASAK DEVAM EDECEK

Hazine Bakanlığının düzenlediği lisansa göre, tarımdan inşaata 12 farklı sektör yaptırım dışına alındı. Ayrıca Beşar Esad rejimiyle bağlantılı olmayan petrol ve petrol ürünlerinin alım satımına da izin çıktı. Ancak Suriye petrolünün ABD’ye ithalatına yönelik yasak sürdü. Bazı Arap ülkeleri Şam ile ilişkileri normalleştirmenin yollarını arasa da ABD, Esad ile iş yapanların yaptırıma maruz kalacağı uyarısını da yineledi. ABD, Esad rejimine yönelik yaptırımları 2019’da Sezar Kanunu ile ağırlaştırmıştı.

AFRİN VE İDLİB LİSTEDE YOK

Uluslararası basında yer alan haberlere göre ABD’li yetkililer, Washington’un bu hamleyi önceden Türkiye ve diğer müttefiklerle istişare ettiğini söylüyor. Ancak Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde en çok sivilin yaşadığı İdlib bölgesinin kapsam dışı bırakılmasına tepkili. Öte yandan Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ’tan temizlediği El Bab ve Cerablus, Barış Pınarı harekâtı ile YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad ve Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Azez, ABD Hazine Bakanlığının yatırım izni verdiği bölgeler arasında yer alıyor. Rusya’nın desteğiyle YPG/PKK’lı teröristlerin eline geçen Halep’in Tel Rıfat ilçesinin liste dışı kalması ise dikkat çekti.

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12 SEKTÖRE MUAFİYET

ABD’nin muafiyet sağladığı 12 sektör şöyle: Tarım, iletişim, enerji altyapısı, inşaat, finans, temiz enerji, nakliye ve depolama, su ve atık yönetimi, sağlık, eğitim, imalat, ticaret.

ÇAVUŞOĞLU: PKK’YI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptırım muafiyeti için “PKK’yı, YPG’yi meşrulaştırma çabası” yorumunu yaptı. Listenin “seçici, ayrımcı bir yaklaşımla” hazırlandığını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu

‘AYRIMCILIK YAPIYORLAR’

İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında Çavuşoğlu, itirazlarını şu şekilde sıraladı: “Rejimin kontrol ettiği bölgelere bunu esnetmek istemiyorlar ama rejimin kontrol etmediği, şu andaki bölgeler konusunda ayrımcılık yapıyorlar. Özellikle PKK/YPG’nin ağırlıklı olduğu yerlerde bunu esnetiyorlar. Örneğin terörden arındırdığımız, DEAŞ’tan arındırdığımız bölgeyi kapsıyor ama PKK’dan arındırdığımız Afrin gibi bir bölgeyi kapsamıyor.”

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‘İSTİŞARE ETMEDİLER’

Yaptırımların esnetilmesi gereken yerin İdlib olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden? Milyonlarca yerinden edilmiş insan var. Biz oradaki Suriyeliler için briket evler yapıyoruz. Birçoğu evlerine taşındı. Devam ediyor, 100 bin briket ev yapılacak. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Bu bölgeye destek vermenin önünü açacak, bu Sezar Kanunu’nda esnekliği, bu bölgede gösteriyorlar mı? Hayır. Gerekçe ne, sebep ne? Niye burası dışarıda tutuluyor? Burada PKK’yı, YPG’yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimseyle istişare etmeden ve belli saiklerle alınmış bir karardır.”

ÇAVUŞOĞLU BUGÜN BERLİN’DE

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BAKAN Çavuşoğlu bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilecek 2 günlük NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak. Toplantıda Ukrayna savaşının yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın İttifak’a üyeliği de gündemde olacak. Çavuşoğlu’nun Berlin’de Finlandiyalı ve İsveçli mevkidaşlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.