ABD'den Kuzey Kore gerilimi tırmandıracak hamle! 4 yıl sonra bir ilk...

Haberin Devamı

ABD ve Güney Kore'nin 'Kuzey Kore'den saldırı' senaryolu askeri tatbikatı için liman kenti Busan'e demir atan ABD uçak gemisi 'USS Ronald Reagan' dört yıldan sonra ilk kez Güney Kore'de görüldü.

KUZEY KORE'YE GÖZ DAĞI VERECEK

Yetkililer devasa geminin bu sabah ülkeye geldiğini ve Kuzey Kore'ye net bir mesaj göndermeyi planlayan güç gösterisinde diğer askeri gemilere katılmak üzere hazır beklediğini belirtti.



Geminin ülkeye gelişi, ABD'nin bölgedeki 'stratejik varlığını' göstermesine yönelik şimdiye kadarki en büyük konuşlandırmayı işaret ediyor.

ABD'Lİ KOMUTAN GEMİDE KONUŞTU, HER AN HER YERDE YANIT

Haberin Devamı

ABD Donanması'ndan Komutan Michael Donnelly gemide gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretin uzun süredir planlandığını ve Güney Koreli müttefiklerle ilişkileri artırmak için tasarlandığını söyledi.

Donnelly gazetecilerin Kuzey Kore hakkında sordukları soruya cevap verirken, ABD-Güney Kore ortak tatbikatının müttefiklerin tehditlere her an her yerde yanıt verebilmelerini sağlamak amacı ile yapıldığını belirtti.



İki ülkenin gerçekleştireceği tatbikatın son dönemlerin en büyük savaş tatbikatı olması bekleniyor.

ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ndeki bu opeasyon merkezi, iki askeri gücün tek bir ülkeyi savunmak için ahenkle birlikte çalıştığı dünyadaki tek yer olması açısından benzeri olmayan bir yer. Kore Savaşı'nın neredeyse 70 yıl önce bir barış anlaşması olmadan sone ermesinden sonra ABD'nin Güney Kore'ye verdiği bir taahhüt bu.

İki ülkenin hava kuvvetleri, kara orduları, donanmaları, uzay ve siber operasyonları bu tek odada kontrol ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden da Mayıs ayında Güney Kore'ye yaptığı ziyarette bunun önemini vurgulamıştı.



Haberin Devamı

Bu hafta dört yıldır ilk kez iki ordu cephe tatbikatı yapacak ve olası bir Kuzey Kore saldırısına nasıl yanıt vereceklerini test edecekler. Daha önce rutin olan bu tatbikatlar 2018 yılında ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arınmasına ikna etmeye çalışırken iptal edilmişti.

Ancak yıllar süren diplomatik açmaz ve giderek saldırganlaşan bir Kuzey Kore'yle yüzleşilmesinin ardından, iki ülke tatbikatlara geri dönme zamanının geldiğine karar verdi.

Kuzey Kore bu yıl içinde, geçmişte tek bir yılda attığından daha fazla sayıda füze fırlattı ve füzelerin teknolojisi de giderek ilerledi. Savunma sistemlerini geçmede ve hedeflerini bulmada daha kabiliyetli bir hale geliyor gibi görünüyorlar.

Haberin Devamı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin yaptıkları nükleer diplomasiye geri dönme çağrılarını ısrarla reddediyor.



Bu arada alınan istihbarat da Kuzey Kore'nin yedinci nükleer denemesini yapmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bu kez daha küçük, olası bir çatışmada Güney Kore'ye karşı kullanılabilecek bir cephe nükleer silahı deneyebilirler. Buna Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un son günlerde yaptığı, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmaya hazır olduğu uyarıları da eklendi.



Haberin Devamı

Bütün bunlar alt alta toplandığında, Seul daha fazla risk altında görünüyor ve Güney Kore'nin başkentinin savunulması tatbikattaki senaryolardan biri. Savaş oyunlarında sadece bir Kuzey Kore saldırısını püskürtme değil, düşmana nasıl karşılık verileceği de test edilecek.

KUZEY KORE ŞİMDİLİK SESSİZ

Kuzey Kore, önceki ABD askeri konuşlandırmalarını ve ortak tatbikatları savaş provası ve Washington ile Seul'ün düşmanca politikalarının kanıtı olarak kınamıştı ancak son tatbikata ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.