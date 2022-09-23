Dünyayı ayağa kaldıran referandumlar başladı! Silahlı gruplar kapı kapı dolaşıyor...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Binlerce kişinin ölmesine, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olan ve küresel ekonomiye zarar veren savaş 7 ayı geride bırakırken Ukrayna bu ayın başında kaybettiği toprakları ele geçirmek için karşı bir saldırı başlattı.

RUSYA'DAN REFERANDUM VE KISMİ SEFERBERLİK KARARI

Ukrayna'nın taarruzu sonrası Rusya ilk olarak Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde referanduma gideceklerini açıkladı, geçtiğimiz günlerde de kısmı seferberlik ilan edildiğini duyurdu.



Referandum kararına dünya çapında tepkiler devam ederken Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya eyaletlerinde Rusya'ya katılmak için yapılan seçimler bu sabah başladı.



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Tass haber ajansı bu sabah geçtiği haberinde oy verme işleminin saat 08:00 itibari ile başladığını duyurdu. Oy verme işlemi 27 Eylül Salı akşamına kadar devam edecek.

Luhansk belediye başkanı Sergey Haidai, bir Telegram gönderisinde Rus güçlerinin bölge sakinlerini oy kullanmaya zorladığını ve bölgeden ayrılmalarını yasakladığını iddia etti. Haidai açıklamasında "Edindiğimiz bilgilere göre işgalciler oluşturdukları silahlı gruplarla kapı kapı dolaşarak insanları referanduma katılmaya zorluyor" dedi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre referandum nedeni ile yerel halkın 23-27 Eylül tarihleri ​​arasında şehri terk etmesi yasaklandı.

Bazı iş yerleri referanduma katılmayan insanların işlerinden çıkarılacaklarını açıklarken yerel sakinlere oylamaya katılmaları karşılığında ödül teklif edildiği öne sürülüyor.



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Rusya'nın referandum kararı, savaşı keskin bir şekilde tırmandıracak bir hamle ve Batı'ya açık bir meydan okuma olarak yorumlanıyor. Referandum sonuçlarının önceden ilhak lehinde belirlenmiş olduğu iddia edilirken, Ukrayna ve müttefikleri sonucu tanımayacaklarını açıkça belirttiler.

NATO, BM, AGİT, ABD ve Fransa'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi referandumun gayrimeşru ve yasadışı olduğunun altını çiziyor.



Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusları Putin'in seferberlik kararını protesto etmeye çağırarak şunları söyledi;

"Bu savaşta altı ayda 55 bin Rus askeri öldü. On binlerce kişi yaralandı ve sakat kaldı. Daha fazlasını istiyor musunuz? Hayır mı? O zaman protesto edin. Rusya'nın seferberlik kararı, ordusunun dayanmadığını ve parçalandığının açık bir itirafıdır."

