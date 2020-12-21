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DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

ABD'den Küba merkezli 3 şirkete yeni ambargo!

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ABD'den Küba merkezli 3 şirkete yeni ambargo!
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba merkezli 3 şirketi Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesine alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bugün ABD, OFACın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesine Küba merkezli askeri üç şirket ekledi. Küba hükümetine veya ordusuna orantısız bir şekilde fayda sağlayan ekonomik uygulamaları sona erdirmeye kararlıyız dedi.

NİKARAGUADA HÜKÜMETTEN 3 KİŞİYE YAPTIRIM

Öte yandan Pompeo, Nikaraguada Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinden 3 kişiye yaptırım kararı alındığını ifade ederek, ABD, Ortega rejiminin yolsuzluğunu ve insan hakları ihlallerini mümkün kılan üç Nikaragua hükümeti içerisindeki kişiye yaptırım kararını onayladı. Nikaragua halkının demokrasiyi yeniden kurma mücadelesini destekliyoruz ifadelerini kullandı.

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