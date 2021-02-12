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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 23:58 | Son Güncelleme:

ABD'den Guantanamo hamlesi

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ABD'den Guantanamo hamlesi
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ABD'de Joe Biden yönetiminin tartışmalara neden olan Guantanamo tutukevini kapatmayı hedeflediği bildirildi. Guantanamo, 11 Eylül saldırılarının ardından açılmış ve mahkumlara yönelik yargısız infazlar ile insanlık dışı davranış raporları üzerine insan hakları savunucuları tarafından eleştirilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin insan hakları ihlalleriyle anılan Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı tesisini 4 yıllık görev sürelerinin sonuna kadar kapatmayı planladığını söyledi. Eski Başkan Barack Obama döneminde gerçekleştirilemeyen tartışmalı tutukevini kapatma hedefi konusunda "Kesinlikle amacımız ve niyetimiz." ifadesini kullanan Psaki, hükümetin tesisin kapatılmasına yönelik adımları incelemek için Ulusal Güvenlik Konseyi ile beraber bir süreç başlattığını kaydetti. Psaki, tesisi kapatma çabasının "güçlü, kurumlar arası bir süreç" olacağını söyledi. Tutsaklara yapılan muamele nedeniyle tartışmalara neden olan tesis, 11 Eylül saldırılarının ardından açılmış ve mahkumlara yönelik yargısız infazlar ile insanlık dışı davranış raporları üzerine insan hakları savunucuları tarafından eleştirilmişti.

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