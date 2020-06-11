ABD'deki protestolarda heykel saldırısı: Başsız Kristof Kolomb

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond kentinde İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykeli yerinden söküldü. Heykelin üzerine "Columbus soykırımı temsil ediyor" yazıldı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atıldı.

Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.