ABD'de ülkedeki Myanmarlılara geçici oturma izni veriyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koyduğunu hatırlatarak ABD'de bulunan Myanmarlılara geçici oturma izni sağlanacağını bildirdi.

Mayorkas, yaptığı açıklamada, söz konusu iznin 18 ay süreceğini belirterek darbenin insani koşulları kötü duruma getirdiğini ve ABD’de ikamet eden Myanmar vatandaşlarının ülkelerine dönmesini zorlaştırdığını ifade etti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara