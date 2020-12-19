ABD’de siber saldırı alarmı! Nükleer silah sırları çalındı mı?

ABD’de ilk kez, 13 Aralık’ta ülkenin Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik bakanlıklarına kapsamlı hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı yapıldığı rapor edilmişti. Olayın boyutu ise dün ABD’nin nükleer kurumlarına da sızıldığı haberleriyle daha da büyüdü. Amerikan Politico sitesinde yer alan haberde, siber saldırganların ABD’nin nükleer silahlarının yönetimini yapan kurum Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nin ağlarına da erişmiş olduğunu yazdı.



AĞLARA SIZDILAR

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’nun (FEDK) New Mexico ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresi’nin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini ifade etti. Hacker saldırısı üzerine birçok soru havada uçuşmaya başladı. Nükleer silah sırları korsanların eline geçti mi? Yoksa niyetleri yeni silahlarla ilgili sırlara mı ulaşmak? Ya da hedefleri koronavirüs aşıları mı? İşte ABD şimdi bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Bu sürecin de aylar alabileceği konuşuluyor.

İZOLE EDİLDİ

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini belirterek, “Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik” dedi.

‘CİDDİ TEHDİT’

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı’ndan (CISA) yapılan yazılı açıklamada ise, “Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi. ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti. ABD makamları siber saldırının ardında Rusya’nın olduğunu düşünüyor. Moskova ise iddiaları reddediyor.

AMERİKA’YI BÖYLE ‘HACK’LEDİLER

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre hacker’lar, ABD’de bakanlıklara ağ, sistem ve bilgi teknolojileri konusunda altyapı hizmeti sağlayan merkezi Teksas eyaletindeki SolarWinds şirketinin pazarladığı Orion adlı yazılımın güncellenmesi sırasında yetkisiz erişim sağladı. Güncelleme sırasında ‘kötü niyetli yazılım’ yerleştirildi.

BİDEN ÖFKELİ TRUMP SESSİZ

ABD başkanı seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını ve saldırıların sorumlularının büyük bedel ödeyeceğini belirtti. Biden, “Yönetimim göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek.

Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise kurmayları ile geçen çarşamba konuyu bir toplantıda ele aldı. Ancak toplantı sonrası Trump’tan herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

MİCROSOFT: AMERİKA DIŞINDA 7 ÜLKE ETKİLENDİ

Amerikan yazılım devi Microsoft da, bilgisayar sistemlerinde “kötü amaçlı bir yazılım tespit ettiğini” ve bu yazılımın ABD’li yetkililer tarafından varlığı bu hafta açıklanan geniş çaplı saldırılar ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Microsoft sözcüsü, “Diğer SolarWinds müşterileri gibi, bu aktörün eylemlerine dair göstergeleri tespit etmeye çalışıyoruz ve kötü niyetli SolarWinds yazılımını tespit ettiğimizi doğruluyoruz. Bu yazılımı sistemden ayırdık ve kaldırdık” dedi. Şirket, kurbanların yüzde 80’inin ABD’de olduğunu, kalanların da Kanada, Meksika, Belçika, İspanya, İngiltere, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğunu bildirdi.