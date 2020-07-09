ABD'de pitbull dehÅŸeti!

ABDâ€™nin Illinois eyaletinde, pitbull dehÅŸeti yaÅŸandÄ±.Â

Olay, Â Marley Grace Wilander adÄ±ndaki 17 aylÄ±k bir bebeÄŸin ailesiyleÂ misafir olarak gittiÄŸi komÅŸusunun evinde, Ã¼st kattaki bir odada oyun oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada,Â pitbull cinsiÂ kÃ¶pek tarafÄ±ndan parÃ§alanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle meydana geldi.Â

4 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ komÅŸularÄ±nÄ±n evinde dÃ¼zenlenen BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na katÄ±lan aile,Â Ã§ocuklarÄ±Â Marleyâ€™i, komÅŸularÄ±nÄ±n Ã¼st kattaki odasÄ±nda bulunan etrafÄ± parmaklÄ±klÄ± Ã§ocuk oyun yerine bÄ±raktÄ±.

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Ä°KÄ° PÄ°TBULL TARAFINDAN ISIRILDI

Gecenin sonundaÂ evin bodrumunda kilitli olan komÅŸularÄ±nÄ±n 2 pitbull cinsiÂ kÃ¶peÄŸi Â bir sÃ¼re sonra dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Evin sahibinin Ã¼st kattan sesleri duymasÄ± Ã¼zerine Wilander'Ä±n oyun oynadÄ±ÄŸÄ± yere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve kÃ¶peklerin minik bebeÄŸi Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± olaya mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak, bebeÄŸin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.