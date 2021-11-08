ABD’de 'minik kuş' kavgası

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Susam Sokağı karakteri Minik Kuş’un geçtiğimiz cumartesi günü Kovid 19 aşısı olduğunu duyurması Texas senatörü Ted Cruz gibi sağcı cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.



ABD’de Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için kullanımının onaylanmasının ardından bu hafta aşılamalara başlandı. Daha önce de aşı reklam kampanyalarında yer alan Susam Sokağı ekibi, ebeveynleri çocuklarını aşılamaya teşvik etmek için en popüler karakterlerinden ikisini devreye soktu.

MİNİK KUŞ’UN MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI



6 yaşındaki konuşan ve insan gibi yürüyen devasa bir kuş karakteri olan Minik Kuş, Twitter’dan, "Bugün COVID-19 aşısı oldum! Kanadım biraz ağrıyor ama vücuduma beni ve diğerlerini sağlıklı tutan ekstra koruyucu bir destek verecek." paylaşımında bulundu.

3 yaşındaki başka bir kukla karakter Elmo da "Arkadaşlarımın şimdi Kovid-19 aşısını olabileceğini ve yakında Elmo'nun da olabileceğini öğrenmekten mutluyum!" diyerek bir önceki paylaşımı destekledi.



Görünüşte zararsız olan aşı spotu niteliğindeki tweetler, Cumhuriyetçilerin öfkesinin çekip sosyal medyada sürreal ancak öngörülebilir bir kültür savaşını ateşledi.

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MİNİK KUŞ ÖLECEK İMASI



Ted Cruz, tweete “5 yaşındaki çocuğunuz için hükümet propagandası!” yanıtını verdi. Tennessee'den Cumhuriyetçi kongre adayı Robby Starbuck, ise “Büyük kan pıhtısı Kuşu servise hazır olacak!” diyerek Minik Kuş'un aşıdan ölebileceğini öne sürdü.



ÇOCUKLARIN BEYNİNİ YIKIYOR



Liberaller aşıyı teşvik ettiği için kampanyayı överken, diğer muhafazakar kişilikler de çocuklara yönelik kurgusal televizyon karakterlerine karşı saldırıya katıldı. Fox News yazarı Lisa Boothe, Minik Kuş’u “Kovid riski olmayan çocukların beyinlerini yıkamakla” suçladı ve onu “sapkın” olarak nitelendirdi.



Aşı zorunluluğunu federal develtin yetki aşımı ve kişisel özgürlüklerin ihlali olarak gören Cumhuriyetçi milletvekilleri, Başkan Joe Biden’in aşıyı yayma çabalarına karşı çıkarak halk sağlığı sorununu partizan siyaset alanına girmeye zorluyor.



CUMHURİYETÇİLERİN AŞI ENDİŞESİ



Delta varyantı bu yaz ülke geneline yayıldıkça, Cumhuriyetçilerin aşıya karşı şüpheleri de arttı. Bazı anketlere göre, cumhuriyetçi seçmenlerinin neredeyse yüzde 50’sinin aşı olma ihtimalinin düşük olduğunu görülüyor.



CANLI YAYINDA YALVARDI



Fox News sunucuları da dahil olmak üzere muhafazakar kişilikler, aşı oranlarındaki kırmızı/mavi parti ayrımını genişletiyor. Geçen ay, TV sunucusu Neil Cavuto, kendisine virüs bulaştıktan sonra Fox News izleyicilerine canlı yayında kOVİD-19’a karşı aşılanmaları için yalvardı. Sürekli aşıların etkinliğinin şüpheli olduğunu belirten bu kanaldan yapılan çağrı toplumdan farklı tepkilere neden oldu.



