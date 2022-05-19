Beyaz Saray'da kritik 'NATO üyeliği' buluşması! 'Türkiye'nin endişesini gidermeye açığız'

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ABD Başkanı Joe Biden NATO ittifakına katılmak için başvurularını yapan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Liderleri kırmızı halıda karşılayan Biden iki ülkenin ittifaka katılımını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ NATO’NUN TÜM ŞARTLARINI KARŞILIYOR"

Kritik görüşme sonrasında 3 liderden ortak açıklama geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden "İki güçlü müttefikin katılımı NATO'yu güçlendirecek. NATO'nun kapısı her zaman açıktır. İsveç ve Finlandiya katılım için NATO'nun bütün şartlarını karşılıyor. Halklarımızı korumak için ittifaklarımız çok önemli. Finlandiya ve İsveç'e NATO müttefiki demek için ortaklarımız sabırsızlanıyor." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN ENDİŞESİNİ GİDERMEYE AÇIĞIZ"

Biden'ın arkasından söz alan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise şunları söyledi;

"Bugün tarihi bir adım atıyoruz. Finlandiya hızlı ancak çok detaylı bir süreç sonrası bu kararı verdi. Büyük kamu desteği sonrası karar büyük bir parlamenter desteği ile verildi. Sayın başkana teşekkür ediyorum. Sizin süregelen kararlığınız ABD'nin Avrupa'ya bağlılığını gösterdi. Güçlü bir NATO müttefiki olacağımıza söz veriyoruz. Ordumuz Avrupa'nın en güçlü ordularından biri. Savunma yapımıza yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Sadece kendimiz değil tüm ittifakın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz.



Üyeliğimizin hızlı bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz. Türkiye yönetimi bazı endişelerini dile getirdi. Finlandiya Türkiye ile her zaman iyi ilişkilere sahip oldu. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız. Terörizmi dikkate alıyoruz ve terörle mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız. Bu görüşmeler halihazırda gerçekleşti ve önümüzdeki günlerde de sürecek.



Rusya'nın başlattığı savaş bizim güvenlik ortamımızı tamamen değiştirdi. NATO koruyucu bir savunma ittifakıdır. Kimseye tehdit değildir. Cesur Ukrayna halkı sadece kendi özgürlükleri için değil bizim ortak güvenliğimiz için mücadele etmektedir. Kendilerine desteğimiz sürecek.

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"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye dahil tüm NATO müttefikleri ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi;

"Sayın Başkan beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. ABD ile bağlarımız son derece güçlü. Bu dostluğun bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum. Bugün büyük bir sınamadan geçiyoruz. Rusya'nın saldırganlığına karşı tek vücut olduk, Ukrayna'ya her türlü desteği sağladık.

İsveç kendine yeni bir yol seçmiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştirdi. Halkımız İsveç güvenliğinin NATO içinde en başaralı şekilde korunacağına karar verdi.

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Savunma harcamalarımızı daha da artıyoruz. Ülkelerimizin NATO üyeliği konusunda sayın başkanın desteği çok önemli. Başvurumuzun hızlı bir şekilde kabul edilmesini umuyoruz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm müttefiklerimizle sorunları çözmek için görüşmeye devam ediyoruz.

Sayın Başkan ortak çabalarınız ve demokrasiyi koruma çabalarınız için size müteşekkiriz. İsveç NATO'da üzerine düşeni yapmaya hazırdır."