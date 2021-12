ABD'de koronavirüs ölümleri 800 bini aştı! 'Korkunç trajedi' diyerek çağrı yaptılar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu.

Çok sayıda mutasyon içeren bu varyant bugüne kadar 77 ülkede tespit edildi. DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise varyantın muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu ancak bunun henüz tespit edilmediğini söyledi.

DSÖ'den gelen bu kritik uyarıyla birlikte salgından en fazla etkilenen ülke olma unvanını iki yıla yakındır koruyan ABD'de de koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 800 bini aştığı açıklandı. Alınan tüm önlemlere ve devam eden aşılama kampanyasına rağmen vaka ve ölüm sayılarını kontrol altına alamayan ülkede Omicron varyantının da hızla yayıldığı tahmin ediliyor.

Ulaşılan bu sayının yüksekliği bir yana uzmanlar 800 bin ölümün son 200 bininin aşıların kullanılmaya başlamasından sonra gerçekleştiği, yani aslında bu ölümlerin önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Üstelik bu sayıların gerçekte açıklanandan daha fazla olabileceği de aylardır dile getirilen iddialar arasında.

ABD'nin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 4'üne denk gelse de dünya çapındaki 5 milyon 300 bin koronavirüs ölümünün yüzde 15'i bu ülkede gerçekleşti.

Bu korkunç rakama tam da Omicron kâbusunun başladığı günlerde ulaşılmış olması ve aynı gün DSÖ tarafından yapılan son uyarı korkuyu daha da artırdı.

As we mark 800,000 American deaths due to COVID-19, we must remember all those we have lost — and pray for their loved ones, especially during this holiday season.



Please, get vaccinated and get your booster. We will beat COVID-19 and move forward, together, as one nation.