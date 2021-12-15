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ABD'de koronavirüs ölümleri 800 bini aştı! 'Korkunç trajedi' diyerek çağrı yaptılar

#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı
ABDde koronavirüs ölümleri 800 bini aştı Korkunç trajedi diyerek çağrı yaptılar

Koronavirüs salgınının başından beri alınan tüm önlemlere ve aşılama çalışmalarına karşın vaka ve ölüm sayılarında dünya genelinde ilk ülke olmayı sürdüren ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 800 bini aştı. Hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlenirken aşı konusunda çağrılar yapıldı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu.

Çok sayıda mutasyon içeren bu varyant bugüne kadar 77 ülkede tespit edildi. DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise varyantın muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu ancak bunun henüz tespit edilmediğini söyledi.

DSÖ'den gelen bu kritik uyarıyla birlikte salgından en fazla etkilenen ülke olma unvanını iki yıla yakındır koruyan ABD'de de koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 800 bini aştığı açıklandı. Alınan tüm önlemlere ve devam eden aşılama kampanyasına rağmen vaka ve ölüm sayılarını kontrol altına alamayan ülkede Omicron varyantının da hızla yayıldığı tahmin ediliyor.

Ulaşılan bu sayının yüksekliği bir yana uzmanlar 800 bin ölümün son 200 bininin aşıların kullanılmaya başlamasından sonra gerçekleştiği, yani aslında bu ölümlerin önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Üstelik bu sayıların gerçekte açıklanandan daha fazla olabileceği de aylardır dile getirilen iddialar arasında.

ABDde koronavirüs ölümleri 800 bini aştı Korkunç trajedi diyerek çağrı yaptılar

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ABD'nin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 4'üne denk gelse de dünya çapındaki 5 milyon 300 bin koronavirüs ölümünün yüzde 15'i bu ülkede gerçekleşti.

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Bu korkunç rakama tam da Omicron kâbusunun başladığı günlerde ulaşılmış olması ve aynı gün DSÖ tarafından yapılan son uyarı korkuyu daha da artırdı. 

ABD Başkanı Joe Biden koronavirüs ölümlerinin 800 bini aşmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda halkı kaybedilen hayatlar için dua etmeye çağırırken aşıların önemini ve tüm vatandaşların hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğinin de altını çizerek çağrı yaptı. ABD hükümetinin temsilcileri ise Beyaz Saray'ın önünde toplanıp mum yakarak hayatını kaybeden Amerikalılar için anma töreni düzenledi.

ABDde koronavirüs ölümleri 800 bini aştı Korkunç trajedi diyerek çağrı yaptılar

ABD'de koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayısı istatistikleri Johns Hopkins Üniversitesi tarafından toplanıyor ve halkla paylaşılıyor. 800 bin koronavirüs ölümü  Atlanta, St. Louis, Minneapolis ve Cleveland gibi ülkenin oldukça büyük şehirlerinin nüfuslarına eş. Bu sayı aynı zamanda her yıl kalp krizi ya da inme sebebiyle hayatını kaybeden Amerikalıların sayısına da denk.

Washington Üniversitesi'nin yaptığı projeksiyon çalışmasına göre ülkedeki koronavirüs ölümleri 2022 mart ayına kadar 880 bini aşacak.

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ABD'de 200 milyon kişi, yani nüfusun sadece yüzde 60'lık kısmı tam aşılı. Ve uzmanlara göre bu oran koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için yeterli değil. 

ABD'de aşılamanın başladığı gün ölüm sayısı 300 binken sayı haziran ayında 600 bin ve ekim ayında ise 700 bine yükselmişti. 2020 yılının mart ayında ABD için öngörülen Kovid-19 ölüm sayısı sadece 240 bin idi.

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