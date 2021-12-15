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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 10:22 | 

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaş gelişme!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantın 'sıfır noktası' olan Güney Afrika'dan sonuçlar geldi.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
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Dünya haftalardır tabiri caizse Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor... Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.
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Kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen varyant ile ilgili bilim insanlarının zamana karşı yarışı sürerken umutla beklenen haber Güney Afrika'dan geldi.
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Güney Afrika'da bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olan Discovery Health tarafından yapılan çalışmada daha bulaşıcı olan Omicron'un hastaneye yatış oranının ise Delta'dan daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.
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Independent'ta yer alan habere göre, ilk bulgular, Omicron'un önceki varyantlardan daha bulaşıcı olmasına rağmen, enfekte ola kişilerin hastaneye kaldırılma olasılığının delta olanlara kıyasla yaklaşık üçte bir oranında olduğunu gösteriyor.
6DAHA ÖNCE KOVID KAPANLAR İÇİN RİSK SÜRÜYOR

DAHA ÖNCE KOVID KAPANLAR İÇİN RİSK SÜRÜYOR

Çalışma, delta ile enfekte olan kişilerin omikron varyantına yakalanma riskinin yüzde 40 olduğunu, geçen yılın başında beta varyantı ile enfekte olanların ise omikron ile yeniden enfeksiyon olasılığının yüzde 60 olduğunu buldu.
7BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...
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Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi
kuru öksürük
Aşırı yorgunluk
Hafif kas ağrıları
Gece terlemeleri
9EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ

EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?

İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
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UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.
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UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.
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Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
13İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.
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Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.
15DSÖDEN OMICRON UYARISI

DSÖ'DEN OMICRON UYARISI

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.
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İnsanların Omicron'u hafife almasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron'un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.
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Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.
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Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak Covid-19 salgınını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu.
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