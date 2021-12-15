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Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaş gelişme!
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
Kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen varyant ile ilgili bilim insanlarının zamana karşı yarışı sürerken umutla beklenen haber Güney Afrika'dan geldi.
Independent'ta yer alan habere göre, ilk bulgular, Omicron'un önceki varyantlardan daha bulaşıcı olmasına rağmen, enfekte ola kişilerin hastaneye kaldırılma olasılığının delta olanlara kıyasla yaklaşık üçte bir oranında olduğunu gösteriyor.
BU 5 SEMPTOMA DİKKAT
İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...
EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?
İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.
DSÖ'DEN OMICRON UYARISI
Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.
Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı. Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.